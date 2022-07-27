Поранених українських солдат лікуватимуть у Німеччині, — Міноборони США

Меддопомога надаватиметься одночасно до 18 пораненим солдатам у медичному центрі міста Ландштуль, де багато років допомагають американським військовослужбовцям із бойовими пораненнями.

Глава Міноборони США Ллойд Остін схвалив лікування поранених бійців ЗСУ в американському військовому шпиталі в Німеччині. Ця інформація міститься у службовій записці, повідомляє CNN.

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Така ініціатива дозволить лікувати українських військовослужбовців в американському військовому шпиталі вперше від початку масштабного вторгнення РФ. Медична допомога надаватиметься одночасно до 18 пораненим солдатам у Регіональному медичному центрі міста Ландштуль (у федеральній землі Рейнланд-Пфальц), де протягом багатьох років лікують американських військовослужбовців із бойовими пораненнями.

У службовій записці йдеться про те, що наприкінці травня міністр оборони Остін усно розпорядився про початок лікування українських військовослужбовців, а 29 червня рішення було оформлене у меморандумі.

Повідомляється, що мета складеного меморандуму — усунути будь-які бюрократичні перепони та дозволити лікування військових ЗСУ, якщо в Україні чи сусідніх країнах не буде доступних медичних закладів.

Водночас, незважаючи на те, що цей план схвалили приблизно місяць тому, медичний центр у Ландштулі все ще не почав приймати українських військовослужбовців.

Нагадаємо, що в США безкоштовно протезують бійців ЗСУ, які втратили ноги чи руки у боях. За словами протезиста з Limb Lab Джейкоба Градінара, залишитися без будь-якої з кінцівок — це все одно, що втратити близького друга або родича.

Раніше Фокус повідомляв, що 17-річний Метью Гейлінг із Нью-Йорка зібрав 54 мішки медичної допомоги для українських військових на передовій.