У Казахстані через потужний вибух обрушився цілий під"їзд: є жертви (фото, відео)

Вже відомо про одного загиблого та 12 постраждалих, рятувальні роботи тривають. У Міністерстві з надзвичайних ситуацій розповіли, що до розбору завалів залучено близько 300 осіб.

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Сьогодні, 17 квітня, зранку у місті Жанаозен стався вибух газового балона, внаслідок чого обвалився під’їзд двоповерхового житлового будинку. Про це повідомила пресслужба Міністерства з надзвичайних ситуацій Республіки Казахстан у соцмережах.

Площа обвалу, за даними МНС, склала 150 кв. метрів. У міністерстві розповіли, що до розбору завалів залучили понад 50 рятувальників та кінологів, 10 одиниць техніки Департаменту надзвичайних ситуацій Мангістауської області, швидку медичну допомогу та місцеві виконавчі органи.

"Причини та обставини події встановлюються", — йдеться у пості.

Пізніше пресслужба написала про загиблого внаслідок вибуху. Відомо, що це був громадянин 1994 року народження. Також з-під завалів дістали постраждалу дівчину 2000 року народження.

За даними МНС, за медичною допомогою звернулись 12 осіб, 8 з яких — діти. П’ятеро людей госпіталізовані. До розбору завалів житлового будинку долучили більше техніки та спеціалістів.

"Оперативні роботи з розбору завалів продовжуються, залучено понад 30 одиниць техніки та близько 300 осіб: рятувальники, включно з кінологічним розрахунком, військовослужбовці Національної гвардії, місцеві виконавчі органи, швидка медична допомога, поліція", — повідомили у міністерстві.

Нагадаємо, 16 квітня голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що співробітники ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи у Слов’янську. З-під завалів дістали 15 людей, 10 з яких загинули.

Також вчора, 16 квітня, у Нацполіції розповіли, що правоохоронці столиці затримали 34-річного чоловіка, який кинув у людей гранату. Внаслідок інциденту постраждали жінка та чоловік, їх госпіталізували.