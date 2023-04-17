В Казахстане из-за мощного взрыва обрушился целый подъезд: есть жертвы (фото, видео)

Уже известно об одном погибшем и 12 пострадавших, спасательные работы продолжаются. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям рассказали, что к разбору завалов привлечены около 300 человек.

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Сегодня, 17 апреля, утром в городе Жанаозен произошел взрыв газового баллона, в результате чего обрушился подъезд двухэтажного жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в соцсетях.

Площадь обрушения, по данным МЧС, составила 150 кв. метров. В министерстве рассказали, что к разбору завалов привлекли более 50 спасателей и кинологов, 10 единиц техники Департамента чрезвычайных ситуаций Мангистауской области, скорую медицинскую помощь и местные исполнительные органы.

"Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются", — говорится в посте.

Позже прессслужба написала о погибшем в результате взрыва. Известно, что это был гражданин 1994 года. Также из-под завалов извлекли пострадавшую девушку 2000 года рождения.

По данным МЧС, за медицинской помощью обратились 12 человек, 8 из которых – дети. Пятеро человек госпитализированы. К разбору завалов жилого дома подключили больше техники и специалистов.

"Оперативные работы по разбору завалов продолжаются, привлечены более 30 единиц техники и около 300 человек: спасатели, включая кинологический расчет, военнослужащие Национальной гвардии, местные исполнительные органы, скорая медицинская помощь, полиция", — сообщили в министерстве.

Напомним, 16 апреля глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что сотрудники ГСЧС завершили поисково-спасательные работы в Славянске. Из-под завалов достали 15 человек, 10 из которых погибли.

Также вчера, 16 апреля, в Нацполиции рассказали, что правоохранители столицы задержали 34-летнего мужчину, бросившего в людей гранату. В результате инцидента пострадали женщина и мужчина, их госпитализировали.