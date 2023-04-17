"Блискавичний штурм": ЗСУ розтрощили оборону окупантів під Авдіївкою і вибили їх з позицій (відео)

Штурм єгерів-десантників для окупантів виявився повною несподіванкою, а ворожі командири, які спостерігали за боєм з дронів, були спантеличені вправною роботою "спецназу".

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Десантники 71-ї єгерської бригади ДШВ відбили у ворога важливу висоту в районі Авдіївки і змусили їх втікати. Проти них працювала ворожа арта, але вони рухалися з такою швидкістю, що вона не встигала наводитися. Як українським воїнам вдалося виграти цей бій і якою ціною, йдеться в сюжеті ICTV.

Кадри бою фільмували нагрудні камери бійців та дрон, який супроводжував штурм.

Ворожі позиції під Авдіївкою українські захисники почали штурмувати на світанку. Це та висота, яку окупанти захопили ще влітку і звідти поливали щільним вогнем Сили оборони на Авдіївському напрямку.

"Це — важливий для ворога рубіж. Ми знали, що там можуть бути кулемети, багато вогневих точок і не менше 20 людей", — розповів заступник командира 3-ї роти 71-ї єгерської бригади ДШВ ЗСУ з позивним "Кеп".

Ворожі позиції простяглися на пів кілометра. Окупанти встигли там достатньо укріпитися — облаштувати бліндажі, бетонні бункери та окопи, тож "сюрпризи" могли чекати на українських захисників на будь-якому повороті.

Аби відбити ці позиції, бійці 71-ї єгерської бригади розіграли "багатоходовочку". Вони поділилися на кілька груп, і коли стихла українська артилерія, вже були поблизу ворожих окопів.

"Ми рухалися швидко, акуратно і непомітно. Вони зрозуміли що це штурм, коли ми вже були біля них", — розповідає боєць з позивним "Красень".

Окупантів в окопах ЗСУ атакували гранатами та за допомогою стрілецької зброї. Для ворога штурм став несподіванкою, тож деякі з них просто почали кидати зброю та втікати. Деякі намагалися "грати в схованки" з бійцями ЗСУ, але невдало.

"Ми рухалися з такою швидкістю, що їхня арта просто не встигала наводитися. Ми просуваємося, а вони позаду відпрацьовують. Ми потихеньку дот за дотом брали", — розповідає "Красень".

Далі було найскладніше — штурм дота, в якому засів ворожий кулеметник. Тоді "Красень" зметикував і вирішив зайти "з гори" — він побачив трубу з буржуйки і кинув туди гранату. Виявилося, що в цьому бліндажі був складений весь боєкомплект ворога, і він почав вибухати, забравши з собою кулеметника.

Штурм безперервно тривав майже 3 години. Позицію в окупантів відбили, а ворога викинули. Командування окупантів спостерігало за боєм із дронів і явно було спантеличене діями українських десантників.

"По перехопленнях ми чули, як вони говорили: "Що це за спецназ штурмує, що в них так швидко?", — розповідає учасник штурму, боєць з позивним "Калуш".

Під час штурму ворожої позиції українські десантники втратили одного побратима, ще один отримав поранення.

Нагадаємо, що в районі Кремінної боєць НГУ врятував поранених побратимів під час ворожого штурму. Перебігаючи з однієї сторони бліндажа в іншу, він відпрацьовував по ворогу і розосереджував ворожі сили. Інші українські воїни були поранені під час роботи танку та мінометів і не могли нормально вести бій.

У місті Бахмут на Донеччині група "вагнерівців" пішла на штурм позицій українських прикордонників. Перед цим з артилерії зруйнували низку споруд у кварталі, де перебували оборонці кордонів, "розчистивши" собі шлях до їхніх позицій.