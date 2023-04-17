"Молниеносный штурм": ВСУ разбили оборону оккупантов под Авдеевкой и выбили их с позиций (видео)

Штурм егерей-десантников для оккупантов оказался полной неожиданностью, а вражеские командиры, наблюдавшие за боем из дронов, были озадачены искусной работой "спецназа".

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Десантники 71-й егерской бригады ДШВ отбили у врага важную высоту в районе Авдеевки и заставили их бежать. Против них работала враждебная арта, но они двигались с такой скоростью, что она не успевала наводиться. Как украинским воинам удалось выиграть это сражение и какой ценой, говорится в сюжете ICTV.

Кадры боя снимали нагрудные камеры бойцов и дрон, сопровождавший штурм.

Вражеские позиции под Авдеевкой украинские защитники начали штурмовать на рассвете. Это та высота, которую оккупанты захватили еще летом и оттуда поливали плотным огнем Силы обороны на Авдеевском направлении.

"Это важный для врага рубеж. Мы знали, что там могут быть пулеметы, много огневых точек и не менее 20 человек", — рассказал заместитель командира 3-й роты 71-й егерской бригады ДШВ ВСУ с позывным "Кэп".

Вражеские позиции протянулись на полкилометра. Оккупанты успели там достаточно укрепиться — обустроить блиндажи, бетонные бункеры и окопы, так что "сюрпризы" могли ждать украинских защитников на любом повороте.

Чтобы отразить эти позиции, бойцы 71-й егерской бригады разыграли "многоходовочку". Они разделились на несколько групп, и когда стихла украинская артиллерия, они уже были вблизи вражеских окопов.

"Мы двигались быстро, аккуратно и незаметно. Они поняли, что это штурм, когда мы уже были возле них", — рассказывает боец с позывным "Красавицей".

Оккупантов в окопах ВСУ атаковали гранатами и с помощью стрелкового оружия. Для врага штурм стал неожиданностью, некоторые из них просто начали бросать оружие и убегать. Некоторые пытались "играть в тайники" с бойцами ВСУ, но неудачно.

"Мы двигались с такой скоростью, что их арта просто не успевала наводиться. Мы продвигаемся, а они позади отрабатывают. Мы потихоньку дот за дотом брали", — рассказывает "Красавица".

Дальше было самое сложное – штурм дота в котором засел вражеский пулеметчик. Тогда "Красень" сообразил и решил зайти "с горы" — он увидел трубу из буржуйки и бросил туда гранату. Оказалось, что в этом блиндаже был сложен весь боекомплект неприятеля, и он начал взрываться, забрав с собой пулеметчика.

Штурм непрерывно длился около 3 часов. Позицию у оккупантов отбили, а врага выбросили. Командование оккупантов наблюдало за боем из дронов и явно было озадачено действиями украинских десантников.

"По перехватам мы слышали, как они говорили: "Что это за спецназ штурмует, что у них так быстро?" — рассказывает участник штурма, боец с позывным "Калуш".

Во время штурма враждебной позиции украинские десантники потеряли одного собратья, еще один получил ранения.

Напомним, что в районе Кременной боец НГУ спас раненых побратимов во время вражеского штурма. Перебегая из одной стороны блиндажа в другую, он отрабатывал по врагу и рассредоточивал вражеские силы. Остальные украинские воины были ранены во время работы танка и минометов и не могли нормально вести бой.

В городе Бахмут Донецкой области группа "вагнеровцев" пошла на штурм позиций украинских пограничников. Перед этим из артиллерии разрушили ряд построек в квартале, где находились защитники границ, "расчистив" себе путь к их позициям.