"Позволит спасти жизни": Ермак рассказал, какое вооружение нужно ВСУ для защиты городов

Глава ОП Андрей Ермак заявил, что для спасения населения и инфраструктуры от российского террора Украине нужно уничтожать авиацию врага.

Related video

Сегодня, 17 апреля, глава Офиса президента Андрей Ермак озвучил потребности ВСУ для защиты украинских городов от атак ВС РФ. Об этом известно из его соцсетей.

"Больше систем ПРО и авиация с ракетами класса "воздух-воздух". Это то, что нам нужно для того, чтобы прекратить террор украинских городов с воздуха управляемыми авиабомбами россиян. Уничтожение их авиации на дальних рубежах позволит спасти жизнь гражданских и инфраструктуру", — написал Ермак.

Напомним, 17 апреля вражеский военный призвал россиян быть готовыми к диверсиям со стороны Украины. По его словам, бойцы будут якобы искать взрывчатку, спрятанную ранее сотрудниками СБУ. Также полковник озвучил прогноз по контрнаступлению ВСУ.

Также 17 апреля глава Минобороны Алексей Резников извинился в соцсетях за сравнение потерь ВСУ с количеством погибших в результате землетрясения в Турции. Министр подчеркнул, что благодарен "турецким друзьям" за поддержку Украины.

Журналисты показали, как украинские десантники штурмовали позицию врага вблизи Авдеевки. Защитники двигались так быстро, что артиллерия РФ не успевала наводиться. После трех часов боев оккупантов удалось выбросить.

Сегодня, 17 апреля, в Швеции начинаются военные учения "Аврора-23", участниками которых будут 14 стран и 26 тысяч бойцов. К сборам присоединятся и военные из Украины.