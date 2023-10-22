Посты в Facebook по хранилищу данных будут переносить роботы: что придумали в Meta (видео)

Автоматизация перемещения ИТ-оборудования может привести к повышению эффективности и высвободить персонал, который сможет лучше использовать свое время.

Компания Meta в центрах обработки данных (ЦОД) протестирует роботов, которые могут автономно перемещать огромные компьютерные стойки, что сэкономит время обычным рабочим и обеспечит их безопасность от производственных травм. Об этом сообщает TechRadar.

Концепцию механизма компания продемонстрировала на Open Compute Summit и он предназначен для автоматизации перемещения стоек центров обработки данных, пока они загружены оборудованием. Моторизованные тележки производства Jtec обычно используются для перемещения стеллажей внутри складов, причем зачастую автономно. Но многие крупные технологические компании хотят перемещать стойки, пока они полностью загружены, а это совершенно невозможно сделать в одиночку одному сотруднику.

Вот почему Meta обратилась к Jtec для развертывания такой системы, которая поможет ей перемещать стойки на большие расстояния без особых заминок. Он называется ORV2/ORV3-совместимой серверной тележкой, и в Jtec считают, что за ним будущее транспортировки ИТ-инфраструктуры в крупных центрах обработки данных.

Каждый подобный стеллаж может весить почти 1,5 тонны и риск несчастных случаев при перемещении очень высок, говорят инженеры. Используя автоматизированную систему перемещения стоек, включающую серверные тележки, совместимые с ORV2/ORV3, фирма надеется решить проблемы безопасности, а также сделать весь процесс перемещения ИТ-оборудования более быстрым и эффективным.

Jtec также утверждает, что внедрение такой системы обеспечивает непрерывное перемещение серверов, что обязательно приведет к лучшей масштабируемости и позволит центрам обработки данных без задержек развертывать или выводить из эксплуатации стойки в случае необходимости.

Продукт еще не совсем готов к выпуску. Jtec сообщила, что провела "мягкий запуск" в ожидании окончательных испытаний на безопасность. Но фирма прогнозирует, что первое развертывание производственных подразделений ожидается в конце этого 2023 года.

Ранее Фокус рассказывал, что компания Meta Марка Цукерберга разрабатывает более мощную систему искусственного интеллекта, чтобы сделать ее намного конкурентнее. Новая модель будет также с открытым кодом, то есть бесплатной, а благодаря усовершенствованным алгоритмам в ближайшие годы займет наибольшую долю рынка.