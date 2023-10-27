"Физически нельзя отличить": военный объяснил, как и почему ВСУ глушат свои же дроны

Украинцам же не хватает координации для применения антидроновых ружей и "окопного РЭБ" в пылу боя. У ВС РФ ситуация обстоит иначе, ведь они используют другие частоты.

Накануне украинский военнослужащий Александр Карпюк (Serg Marco) заявил о больших потерях дронов из-за "дружественного огня" сил противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые достигают миллионов долларов. Военный эксперт по связи и беспилотным технологиям Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш" в комментарии Фокусу подтвердил наличие такой проблемы и рассказал, как ее можно устранить.

По его словам, дружественный огонь — это одна это одна из основных причин падения беспилотников Сил обороны Украины, и на фронте все об этом знают. Большая проблема заключается в том, что многие военные не координируют свою деятельность с операторами средств РЭБ и другими подразделениями. За время войны были случаи, когда дружественным огнем атаковали даже пилотируемую авиацию.

"Взаимодействие, организационный процесс есть, но его, конечно, надо улучшать, чтобы наши беспилотники не падали. Зачастую причиной их падения являются небольшие средства "окопного" РЭБ, какое-то подразделение, не разобравшись, может из антидронового ружья атаковать собственный БПЛА, приняв его за вражеский. Вот, например, сидит отдельное подразделение, которое за свои деньги купило антидроновое ружье, не будут же они по каждому дрону обращаться в штаб и выяснять — наш или не наш. Мы не говорим про "большой" РЭБ, установленный на машинах, потому что он хорошо организован. Операторы таких комплексов стараются с пилотами общаться, давать им "коридоры", — объяснил Сергей Бескрестнов.

В Украине есть технологии, которые позволяют различать свои и российские аппараты, но военные не могут определить наверняка, если летят одновременно несколько беспилотников. На менее оживленных участках фронта, например, на границах Черниговской и Сумской области, отличить их намного проще, а там, где идут активные бои, и между позициями снуют, порой, несколько сотен дронов — все гораздо сложнее.

На поле боя могут одновременно летать десятки или сотни БПЛА Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

"В таком случае физически невозможно точно определить принадлежность БПЛА в конкретном месте. Даже если мы поставим на все дроны какие-то маячки или датчики, все равно найдутся подразделения, которые этого не сделают по той или иной причине", — добавил Сергей Флэш.

По его информации, какие-то фрагменты систем на базе программного обеспечения для совместной координации ПВО, РЭБ и беспилотной авиации в Украине уже есть, но подробности разработок держат в секрете. Сам Сергей тоже поучаствовал в одном из полезных проектов. Каждый дрон, летя в воздухе, передает свой ID (номер) — это предусмотрено протоколами абсолютно всех коммерческих аппаратов: Mavic, Autel и так далее, и военные создали единый реестр, куда занесли ID десятков тысяч украинских дронов.

"Благодаря этому мы примерно понимаем по фронтам, где какие, но не можем с точностью 100% сказать: "это не наш". Потому что это может быть подразделение, которое не подключилось к системе, не предоставило данные о своих БПЛА, поэтому нельзя сбивать, полностью полагаясь на эту информацию. Это скорее для общего понимания происходящего", — поделился военный.

У ВС РФ ситуация обстоит несколько иначе. Российские гражданские квадрокоптеры летают на тех же частотах, что и FPV-дроны, поэтому им немного проще со своей РЭБ. Если украинские силы подавляют частоты, которые совпадают с FPV, и наши пилоты порой от этого страдают, то россияне над своей территорией не "глушат" собственные частоты, поэтому у них проблемы возникают реже.

"Cамый главный способ снизить потери дронов из-за дружественного огня — заставить абсолютно все подразделения взаимодействовать в этой среде. Даже самые мелкие, если они пользуются РЭБом, чтобы не сбивали все подряд. Нужно создать процедуры использования окопного РЭБ", — подытожил Сергей Бескрестнов.

Ранее писали, что Украина будет производить десятки тысяч дронов в месяц уже до конца 2023 года. Как заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин выпуск беспилотников значительно увеличился по сравнению с прошлым годом. Сейчас эта сфера в Украине развивается даже быстрее, чем производство оружия и боеприпасов.