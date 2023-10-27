Санкции США — не помеха: Китай тайно создал передовой чип памяти для развития ИИ

Исследователи обнаружили кристалл 3D NAND в SSD-накопителе компании YMTC, которая совершила "неожиданный технологический скачок".

Китайская компания YMTC создала самый передовой в мире чип памяти, что позволит Пекину и дальше вести разработки в области искусственного интеллекта вопреки санкциям США на поставку высоких технологий. Об этом сообщает South China Morning Post.

Чип памяти Yangtze Memory Technologies Co (YMTC), обнаруженный в твердотельном накопителе, незаметно выпущенном в июле, показывает, что производитель продолжает разрабатывать передовые технологии, несмотря на то, что предприятие было внесено в список организаций Министерства торговли США, согласно отчету аналитической компании TechInsight. 232-слойный кристалл QLC 3D NAND производства YMTC был обнаружен в твердотельном накопителе (SSD) ZhiTai Ti600 емкостью 1 ТБ, который был выпущен в июле 2023 года без особой рекламы и шума. Этот новый кристалл QLC имеет самую высокую битовую плотность среди коммерчески доступных продуктов NAND — 19,8 Гбит на квадратный миллиметр.

Твердотельный накопитель ZhiTai Ti600 емкостью 1 ТБ Фото: Techinsight

В чем особенность памяти 3D NAND

Память 3D NAND является одним из передовых достижений в разработке микросхем памяти и является важным компонентом высокопроизводительных вычислений в таких приложениях, как искусственный интеллект и машинное обучение. Это тип флеш-памяти, в которой ячейки памяти расположены вертикально, в несколько слоев, что позволяет увеличить плотность хранения данных, а также повысить производительность и надежность памяти. В традиционной флеш-памяти ячейки памяти расположены горизонтально, на одной плоскости. По мере уменьшения размера транзисторов, используемых для хранения данных, становится все труднее размещать их близко друг к другу, не создавая помех. Это ограничивает плотность хранения данных и может привести к снижению производительности и надежности памяти.

Вот некоторые преимущества памяти 3D NAND:

более высокая плотность хранения данных. Память 3D NAND может хранить больше данных на единицу площади, чем традиционная флеш-память, что позволяет создавать более компактные и высокопроизводительные устройства;

улучшенная производительность. Память 3D NAND может читать и записывать данные быстрее, чем традиционная флеш-память. Это связано с тем, что ячейки памяти расположены ближе друг к другу, что уменьшает задержку;

более длительный срок службы. Память 3D NAND имеет более длительный срок службы, чем традиционная флеш-память. Это связано с тем, что ячейки памяти расположены вертикально, что уменьшает количество циклов чтения и записи, которые необходимо выполнить для доступа к данным.

3D NAND может помочь в разработках в сфере искусственного интеллекта увеличением объема данных для обучения. Память 3D NAND позволяет хранить больше данных на единицу площади, что означает, что системы искусственного интеллекта могут обучаться на более крупных наборах данных. Это может привести к повышению точности и эффективности систем искусственного интеллекта. Память 3D NAND может читать и записывать данные быстрее, чем традиционная флеш-память, что ускорит процесс обучения систем искусственного интеллекта.

Перспективы производства 3D NAND в Китае

По мнению TechInsights, выпуск передового чипа памяти стало "неожиданным технологическим скачком" со стороны YMTC. Недавний спад на рынке чипов памяти и возобновление внимания к мерам по экономии затрат в отрасли, возможно, предоставили китайской компании способ вырваться вперед благодаря выпуску более совершенных чипов с высокой битовой плотностью. Источники сообщили, что в проекте предполагается использовать только китайское оборудование и что YMTC разместила крупные заказы у отечественных поставщиков оборудования, в том числе у пекинской Naura Technology Group, ведущего китайского производителя инструментов для травления, которые также являются основной линейкой продуктов конкурирующей американской компании Lam Research.

Однако в то же время аналитики отметили множество узких мест в цепочке поставок по производству чипов в Китае, таких как отсутствие жизнеспособных внутренних китайских альтернатив инструментам для производства чипов, в том числе системы литографии, доступные от голландской компании ASML Holding. Голландская фирма занимает практически монопольное положение в производстве самых передовых в мире машин для литографии в крайнем ультрафиолете (EUV), но это оборудование запрещено для поставок Пекину.

Ранее Фокус писал, что фабрика SMIC использовала модернизированное оборудование ASML, в частности системы литографии в глубоком ультрафиолете (DUV), для производства усовершенствованного процессора в смартфоне Huawei. Kirin 9000s разработали с помощью модифицированных версий литографического оборудования из Нидерландов, продажи которого пока не запрещены санкциями, уверяют источники.