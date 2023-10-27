"Безумная чайка" против россиян: на что способен новый дрон для ГУР и ВСУ (видео)

Благодаря широким возможностям, беспилотник можно пременять в различных ситуациях, как для выполнения боевых задач, так и для помощи гражданским.

Основатель организации "Единый Центр Развития Украины" Арсен Гаврилец изобрел и воплотил в реальность модель многофункционального беспилотника "Чайка". Об этом разработчик рассказал журналистам "24 канала".

Перед тем, как сообщить подробности о дроне, Арсен Гаврилец поделился рассказом о своем решении помочь Украине после полномасштабного вторжения ВС РФ 24 февраля 2022 года. Он стал членом Добровольческого формирования территориальной общины и начал активно заниматься волонтерством. Представители ВСУ попросили Гаврильца помочь скоординировать создание подразделения по изготовлению беспилотных летательных аппаратов и он собрал команду из своих друзей, в том числе IT-специалистов.

Они начали разработку и совершенствование модели беспилотников, прототипы которых создали еще в мае. На этом этапе команда пришла к выводу, что рынку нужен простой и удобный продукт, который будет отвечать потребностям армии. Название Ukrainian Crazy Animals создатели БПЛА выбрали, чтобы отличаться от существующих организаций и привлечь финансы из-за рубежа. Интересно, что дроны этой серии назвали в честь вымерших видов, живших на территории Украины, например, дрон "Чайка" был назван так в честь вымершего вида "чайка степная".

Что известно о БПЛА "Чайка"

"Чайка" (полное название от разработчика — "Crazy seagull III" или "Безумная чайка III") — это беспилотник из серии "Ukrainian Crazy Animals". Предназначен для выполнения боевых задач по поражению живой силы и бронетехники противника с воздуха в простых метеорологических условиях. Технические характеристики БПЛА "Чайка" могут меняться в зависимости от потребностей ВСУ или ГУР. Он способен переносить полезный вес до 1,3 кг и находиться в воздухе около 8 минут с крейсерской скоростью 1 км/мин. "Чайку" используют на коротких дистанциях, но возможно увеличение веса груза и аккумулятора для достижения большей дальности.

Заказчик получает вместе с 7-дюймовым готовым к применению квадрокоптером также пульт дистанционного управления, антенну для пульта управления и VR-очки. Стоит такой набор в среднем 16,8 тыс грн.

Разработчики приоритетно обеспечивают безопасность операторов дронов, включая выносные антенны и возможность удаленного управления. Они также работают над передачей сигнала на дополнительное оборудование, что позволит оператору находиться на безопасном расстоянии от дрона.

"Чайка" — это беспилотник "Crazy seagull III" из серии "Ukrainian Crazy Animals"

Несколькими днями ранее мы писали о том, что украинцы разработали боевые наземные дроны Ratel S. По словам вице-премьер-министра Михаила Федорова, новая машина прошла испытания и запущена в серийное производство. Ratel S — это новая модификация предыдущей версии дрона Ratel ("Медоед" с английского) — они отличаются максимальной скоростью движения и рабочей дистанцией. Обе модели разработали команда украинского предприятия STOLB.COM.UA во главе с директором Тарасом Остапчуком.

Напомним также о том, что в 2023 году в Запорожье создали новый дрон-камикадзе для ВСУ, получивший название "Генерал Черешня". Тестовую партию, в которой 20 беспилотных летательных аппаратов, уже передали украинским военным, выполняющим боевые задачи на Запорожском направлении фронта. После того как дроны покажут себя в условиях реальных боевых действий, военные дадут отзывы о них разработчикам.