"Смертоносная чайка": инженеры разрабатывают дрон-камикадзе для уничтожения танков

Барражирующий боеприпас не боится РЭБ и будет состоять из 155 мм снаряда производства BAE Systems.

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Французское агентство оборонных инноваций (AID) заключило контракт на разработку проекта "Larinae" ("Чайка") с промышленным консорциумом Nexter Arrowtech, EOS Technologie и TRAAK, сообщает сайт Soldat&Technik. До этого проекта французы уже разработали небольшой дрон-камикадзе "Colibri" для пехоты, а теперь замахнулись на масштабную модель для уничтожения крупной бронетехники врага.

Беспилотник "Larinae" представляет собой более крупную и тяжелую систему с дальностью действия 50 км и временем полета более 60 минут. Это будет многоразовый дрон, который после сброса боезапаса сможет возвращаться на базу к операторам. Сейчас инженеры работают над тем, чтобы увеличить дальность смертоносного беспилотника до 80 км.

Разработчики с особой гордостью отмечают, что оснастят БПЛА всеми современными средствами защиты, чтобы ему были нестрашны системы РЭБ противника, в том числе мобильные РЭБ, которые установлены на бронетехнику.

Поражать свои цели "Чайка" будет сбросом снаряд сверху, где, по мнению инженеров, у современных танков и БТР самое слабая броня. Для удара дрон оснастят 155-мм артиллерийским снарядом BONUS, который производится известной компанией BAE Systems.

В дополнение к боеголовке дрон оснастят оптико-электронным датчиком, способный обнаруживать цели размером с транспортное средство на расстоянии 15 км днем ​​и 3 км ночью. Когда цель обнаружена, оператор может использовать систему управления, чтобы решить, продолжать ли разведку или начать атаку.

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