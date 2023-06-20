"Смертоносна чайка": інженери розробляють дрон-камікадзе для знищення танків

Баражуючий боєприпас не боїться РЕБ і складатиметься зі 155 мм снаряда виробництва BAE Systems.

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Французька агенція оборонних інновацій (AID) уклала контракт на розробку проєкту "Larinae" ("Чайка") з промисловим консорціумом Nexter Arrowtech, EOS Technologie та TRAAK, повідомляє сайт Soldat&Technik. До цього проєкта французи вже розробили невеликий дрон-камікадзе "Colibri" для піхоти, а тепер замахнулися на масштабну модель знищення великої бронетехніки ворога.

Безпілотник "Larinae" є більшою і тяжчою системою з дальністю дії 50 км і часом польоту понад 60 хвилин. Це буде багаторазовий дрон, який після скидання боєзапасу зможе повертатися на базу до операторів. Наразі інженери працюють над тим, щоб збільшити дальність смертоносного безпілотника до 80 км.

Розробники з особливою гордістю зазначають, що оснастять БПЛА всіма сучасними засобами захисту, щоб йому були нестрашні системи РЕБ супротивника, у тому числі мобільні РЕБ, які встановлені на бронетехніку.

Вражати свої цілі "Чайка" буде скиданням снаряду зверху, де, на думку інженерів, у сучасних танків і БТР найслабша броня. Для удару дрон оснастять 155-мм артилерійським снарядом BONUS, який виготовляється відомою компанією BAE Systems.

На додаток до боєголовки дрон оснастять оптико-електронним датчиком, здатний виявляти цілі розміром з транспортний засіб на відстані 15 км вдень та 3 км вночі. Коли ціль виявлена, оператор може використовувати систему управління, щоб вирішити, чи продовжувати розвідку або розпочати атаку.

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