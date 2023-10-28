Ученые придумали "каменную батарею": сможет ночью обогревать дома и нагревать воду

Исследователи уже протестировали каменную установку мощностью 100 киловатт-часов.

Команда инженеров из Sandia National Laboratories и CSolPower LLC из Нью-Мексико работают над проектом, направленным на разработку доступного метода хранения энергии используя электрически заряженные камни для эффективного хранение электричества. Об этом сообщает портал Interesting Engineering.

Система аккумулирует тепловую энергию, нагревая или охлаждая камни воздухом для получения чистой электроэнергии, поддерживая переход к экологически чистой энергетике. Технология имеет потенциал для использования в различных сферах, включая обеспечение электроэнергией в периоды высокого спроса или когда возобновляемые источники недоступны.

По словам инженеров, установка включает в себя камни, помещенные в контейнер, который можно нагревать или охлаждать с помощью воздуха для хранения тепловой энергии.

"Мы узнали, что гравий от компаний, занимающихся ландшафтным дизайном, можно успешно использовать для системы, не требуя тщательной промывки или подготовки", — заявили ученые.

Специалисты уже протестировали компактную испытательную установку мощностью 100 киловатт-часов, чтобы оценить, насколько хорошо работает каменный пласт на Национальном испытательном полигоне солнечной энергии. В настоящее время ведется установка фотоэлектрических панелей, и были выполнены модификации, чтобы продемонстрировать способность системы заряжаться с использованием прерывистого источника энергии.

На этапе тестирования кровать нагревалась воздухом до температуры, превышающей 500 градусов и система поддерживала эту температуру в течение до 20 часов. Ученые говорят, что снижение стоимости этой системы хранения тепловой энергии или систем хранения энергии в целом увеличивает потенциал для внедрения подобных установок в промышленности и увеличивает вероятность перехода на возобновляемые источники энергии.

Ученые утверждают, что их практический метод предполагает сохранение излишков электроэнергии, вырабатываемой в течение дня, в виде тепла и использование его для обогрева воды и домов в ночное время. Этап испытаний технологического прототипа продлится до июня 2024 года.

Ранее Фокус рассказывал, что производство батарей скоро потребует энергии всей Швеции или Норвегии. Тем не менее исследование ученых предсказывает, что общие потребности в энергии могут снизиться в будущем.