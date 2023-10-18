Ученые создали суперматериал для батарей будущего: гаджеты станут мощнее и выносливее

Исследователи сделали мощный конденсатор на основе углеродного волокна и графена, которые обеспечили высокие характеристики.

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Ученые из Сан-Диего разработали новый тип конструкционного материала, который может служить источником энергии для любого типа гаджетов, ведь их суперконденсаторы соответствуют производительности современных устройств. Об этом пишет портал TechRadar.

Согласно их статье, опубликованной в журнале Science Advances, исследователи полагались на межфазную инженерию при создании этого нового материала. Структурные электроды были переплетены с особым типом углеродного волокна, а также с эксоксидом графена, что повысило его энергоемкость и прочность.

Чтобы доказать, что новый революционный материал работает так, как они задумали, ученые построили из него корпус небольшой лодки и оснастили судно солнечной панелью для зарядки суперконденсатора. Целью было привести в действие мотор лодки и прокатиться по бассейну.

Схема суперконденсатора и модели лодки ученых Фото: TechRadar

Суперконденсатор ученых состоит из пары поверхностей электродов, разделенных электролитом, который позволял ионам течь между ними. Суперконденсатор был подключен к небольшому двигателю и цепи, и когда солнечный элемент подвергался воздействию солнечного света, он заряжал суперконденсатор. Это приводило в действие мотор лодки.

Если этот материал или аналогичный ему станет популярным и будет использоваться в коммерческих целях, есть все шансы, что лучшие ноутбуки или лучшие смартфоны завтрашнего дня будут работать без подключения к электросети значительно дольше, чем любое из самых современных сегодняшних устройств премиум-класса, утверждают ученые.

"Наша будущая работа будет сосредоточена на увеличении плотности энергии нашего суперконденсатора и обеспечении его сопоставимости с некоторыми аккумуляторными блоками, — сказала первый автор исследования Лулу Яо, доктор наук в области материаловедения и инженерии. — Конечная цель состоит в том, чтобы достичь как более высокой плотности энергии, так и плотности мощности".

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