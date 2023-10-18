Учені створили суперматеріал для батарей майбутнього: гаджети стануть потужнішими та витривалішими

Дослідники зробили потужний конденсатор на основі вуглецевого волокна і графена, які забезпечили високі характеристики.

Related video

Науковці з Сан-Дієго розробили новий тип конструкційного матеріалу, який може слугувати джерелом енергії для будь-якого типу гаджетів, адже їхні суперконденсатори відповідають продуктивності сучасних пристроїв. Про це пише портал TechRadar.

Згідно з їхньою статтею, опублікованою в журналі Science Advances, дослідники покладалися на міжфазну інженерію при створенні цього нового матеріалу. Структурні електроди були переплетені з особливим типом вуглецевого волокна, а також з ексоксидом графена, що підвищило його енергомісткість і міцність.

Щоб довести, що новий революційний матеріал працює так, як вони задумали, вчені побудували з нього корпус невеликого човна та оснастили судно сонячною панеллю для зарядки суперконденсатора. Метою було привести в дію мотор човна і покататися басейном.

Схема суперконденсатора і моделі човна вчених Фото: TechRadar

Суперконденсатор учених складається з пари поверхонь електродів, розділених електролітом, який дозволяв іонам текти між ними. Суперконденсатор був під'єднаний до невеликого двигуна і ланцюга, і коли сонячний елемент піддавався впливу сонячного світла, він заряджав суперконденсатор. Це приводило в дію мотор човна.

Якщо цей матеріал або аналогічний йому стане популярним і буде використовуватися в комерційних цілях, є всі шанси, що найкращі ноутбуки або найкращі смартфони завтрашнього дня працюватимуть без підключення до електромережі значно довше, ніж будь-який із найсучасніших сьогоднішніх пристроїв преміумкласу, стверджують учені.

"Наша майбутня робота буде зосереджена на збільшенні щільності енергії нашого суперконденсатора і забезпеченні його порівнянності з деякими акумуляторними блоками, — сказала перша авторка дослідження Лулу Яо, докторка наук у галузі матеріалознавства та інженерії. — Кінцева мета полягає в тому, щоб досягти як більш високої щільності енергії, так і щільності потужності".

Раніше Фокус розповідав про нову технологію, завдяки якій гаджети більше не вибухатимуть. Напівтвердий електроліт корейських учених не тільки запобігає загорянню, а й продовжує термін служби батарей на 110%.