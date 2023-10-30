Поможет сбивать дроны российских оккупантов: ВСУ получили 200 комплексов Dedrone FieldKit

Передовые системы обнаруживают и распознают беспилотники разных типов, а сбить их будут "глушилки" DedroneDefender, также переданные Украине.

В Украине развернуто более 200 комплектов Dedrone FieldKit, упрощенной версии системы для борьбы с дронами под названием DedroneTactical. Об этом сообщает военный портал Janes со ссылкой на одного из руководителей компании Dedrone Мэри-Лу Смолдерс.

Комплекты представляют собой базовую версию DedroneTractical, которая включает в себя радиочастотный (РЧ) датчик, ноутбук повышенной прочности, мачту, две батареи и возможность подключения к спутниковой сети "для непрерывной работы в полевых условиях". Приобретение систем было профинансировано Фондом обороны Украины и рекомендовано украинскими военными. Dedrone также продала Украине несколько "глушилок" DedroneDefender, по словам Мэри-Лу Смолдерс, уже развернуты около 20 таких систем.

ВСУ уже сбивает дроны "Орлан-10" российских оккупантов с помощью комплексов DedronePortable. Комплекс DedronePortable служит для обнаружения, отслеживания и определения типа дронов прямо в полете. Вместе с пушкой Drone Defender система позволяет не только замечать вражеские беспилотники, но также сбивать их, создавая помехи, или вовсе заблокировать радиочастоты.

Система DedronePortable Фото: Dedrone

"Мы тесно сотрудничали с командой Dedrone и реконструировали радиочастотную сигнатуру российских беспилотников "Орлан-10". Сейчас мы создаем сеть датчиков для дальнейшего повышения наших возможностей в зоне конфликта. Dedrone стал отличным и гибким партнером для работы в режиме реального времени", — поделился один из украинских военнослужащих.

Система Dedrone отслеживает и классифицирует дроны

Как сообщает разработчик, благодаря таким технологиям комплекс может подавлять практически любые дроны, как военные, так и гражданские. Кроме того, DedronePortable способен cовершать "подмену" (spoofing) сигнала, чтобы перехватывать управление дроном во время боя.

DedronePortable можно развернуть в полевых условиях всего за 20 минут, а затем быстро переместить в другое место в случае необходимости. Для этого датчики, источники электропитания, кабели, ноутбук с ПО DedroneTracker и базой данных идентификации дронов DedroneDNA и все остальное оборудование поставляется в комплектах, удобных для сборки.

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