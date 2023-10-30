В стиле "Терминатора": Нацгвардия Украины испытала "умную" турель с пулеметом (видео)

Турель ТГП сам наводится на цель, уничтожает пехоту и дроны.

Национальная гвардия Украины провела испытания дистанционно управляемой турели ТГП от компании devDroid, которая использует искусственный интеллект (ИИ) для повышения своих боевых возможностей. О разработке сообщила Национальная гвардия Украины на своей официальной странице в Facebook.

По словам разработчиков, эта система вооружения нового поколения предназначена для быстрого и точного обнаружения и уничтожения боевых противников за счет использования искусственного интеллекта. Кроме того, боевой модуль может защищать ключевые позиции от разведывательных БПЛА и дронов-камикадзе типа FPV, прикрывать личный состав и отвлекать огонь противника.

Как указывает Defence-Blog, "зрение" пулемета выполнено, как у боевых машин из фильмов "Терминатор" — сам распознает живую силу противника, определяет расстояние до нее, сопровождает цель в том случае, если она подвижна и рассчитывает баллистику. Оператору остается лишь подать команду и ТГП открывает огонь.

Пулеметная установка самостоятельно распознает цели на поле боя Фото: Скриншот

"Миссия нашей компании — спасать жизни наших солдат и научить турели убивать российских солдат на украинской земле без участия человека", — пояснил Юрий Порицкий из evDroid, компании, стоящей за разработкой.

Силы обороны Украины умело используют новейшие технологические инновации. Национальная гвардия Украины охотно сотрудничает с разработчиками нового оружия, ведь технологии позволяют сохранять жизни наших защитников и увеличивать количество вражеских потерь.

Ранее Фокус сообщал, что Минцифра показала нового боевого робота для ВСУ. Министр Михаил Федоров заявил, что робота оснастили смотровой камерой на 360 градусов и защитой от стрелкового оружия и осколков. Машиной можно управлять дистанционно.

Так же Украина заказала сотни турецких пулеметов Canik M2. Пулемет имеет калибр 12,7 мм и эффективную дальность до 1830 метров. Он может использоваться стационарно или устанавливаться на транспортные средства в качестве дистанционно управляемой системы вооружения.