"Война дронов" в Украине сильно изменилась: чего теперь больше всего боятся на фронте

Если раньше ВСУ были лидером по применению FPV-дронов, то сейчас Россия не отстает и тоже использует их для атаки, при этом активнее применяя средства РЭБ для защиты.

В Украине беспилотные летательные аппараты играют ведущую роль в борьбе против российских оккупантов, особенно на южном направлении фронта. Материал об этом об этом опубликовал The Economist в воскресенье, 29 октября.

Дроны используются как средство сокращения превосходства российской огневой мощи. Однако, использование беспилотников также представляет существенные риски, поскольку пилоты легко могут быть обнаружены и атакованы противником.

Беспилотные летательные аппараты ведут огонь и наносят удары по противнику с воздуха. Они обладают возможностью доставлять взрывчатку, способную уничтожить дорогостоящее вооружение и оборудование противника. Операторы беспилотников имеют преимущество в том, что они могут наносить удары с разных точек и выбирать самые уязвимые цели.

Украинцы первыми додумали применять FPV-дроны, которые управляются пилотами и могут маневрировать в реальном времени. Использование таких коптеров-камикадзе сейчас позволяет украинским военным наносить удары с большой точностью на большие расстояния. Некоторые беспилотники уже сумели вывести из строя российскую военную технику на значительном расстоянии от передовой линии.

По словам "Хаммера", командира 47-й украинской бригады, действующей на Запорожском направлении фронта, россияне учатся на своих ошибках и ошибках ВСУ. Прошлым летом некоторые подразделения начали оснащать самое ценное вооружение, такое как танки и артиллерия, ящиками с комплексами для создания помех, которые создают высокоэнергетические поля вокруг объекта, так что сигналы связи вокруг него просто перестают работать, в том числе изображение с БПЛА. Атаковать дроном такую позицию или технику без видеосвязи — почти нереально. Украинские подразделения по большому счету пока не имеют такой технологии.

"Дроны типа FPV полностью изменили тактику боя бронетанковой пехоты, и нам приходится лучше адаптироваться. Раньше о РЭБ думали только бригады. Теперь подразделениям на уровне роты необходимо оборудование, способное обнаруживать и защищаться от дронов", — прокомментировал Юрий Момот, заместитель генерального директора компании "Пиранья-Тех", разрабатывающей системы РЭБ в Украине.

25-летний украинский военный с позывным "Мажор" рассказал, что шансов на выживание у бойца почти нет, если вражеский пилот заметил его и направил дрон-камикадзе. Российский БПЛА может вылететь из-за ваших позиций и замаскироваться под дружественные аппараты, а затем протаранить и взорваться. Камеры у таких дронов не очень, но скорость достигает 150-160 км/ч, поэтому обогнать нельзя. "Мажор" поделился, что пережил четыре атаки БПЛА, а двое его побратимов убежать не смогли.

"Если у вас плохое укрытие, то вы, скорее всего, мертвец. Бог, а не физика, решает, выживете ли вы", — заявил военнослужащий.

Военные в Украине понимают, что будущее принадлежит беспилотникам и требует лучшей адаптации к этой новой форме ведения войны. Они осознают значимость БПЛА в модернизации стратегий боевых действий и внедрении новых методов борьбы с ними. Украинская армия заявляет о необходимости разработки более эффективных технических средств противодействия дронам.

Напомним, во второй половине октября спикер Воздушных сил ВСУ Юрия Игнат заявил о том, что россияне делают дроны неустановленного типа с двигателями с AliExpress. По словам представителя Воздушных сил, это не впервые, когда ВС РФ "из палок лепят" беспилотники. Однако, он отметил, что дроны ударного типа несут на себе несколько килограммов взрывчатки и все же являются опасными.

А в начале октября стало известно, что Россия намерена увеличить производство беспилотников-камикадзе типа "Шахед". По словам спикера ВС Юрия Игната, маловероятно, что РФ сможет самостоятельно производить ударные беспилотники без помощи Ирана.