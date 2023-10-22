Россияне делают дроны неустановленного типа с двигателями с AliExpress, — Игнат (видео)

По словам представителя Воздушных сил, это не впервые, когда ВС РФ "из палок лепят" беспилотники. Однако, он отметил, что дроны ударного типа несут на себе несколько килограммов взрывчатки и все же являются опасными.

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Российские войска для атаки на Украину применяют ударные дроны неустановленного типа. Фиксируют, что на них оккупанты установили двигатели, которые приобрели на AliExpress. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрия Игнат 22 октября в эфире "Мы-Украина".

"Есть обломки, есть остатки, видно из чего они сделаны. Фактически там с AliExpress куплены двигатели и таким образом противник будет их применять", — подчеркнул спикер.

По словам Игната, это уже не впервые, когда россияне "простых материалов, из палок лепят" эти БАЛА и запускают их в сторону нашего государства.

Несмотря на это, как отметил полковник ВСУ, такие беспилотники являются дронами ударного типа и несут на себе несколько килограммов взрывчатки. Игнат добавляет, что они все же являются опасными.

Ночной обстрел Украины: детали

Напомним, в ночь на воскресенье российская армия запустила два БПЛА неопределенного типа с северного направления и три ударных дрона типа Shahed из района мыса Чауда в Крыму.

Кроме того, зафиксировано восемь пусков ракет С-300 из Белгородской области и оккупированной территории Донецкой области, тогда как управляемую авиационную ракету Х-59 запустили с самолета Су-34 из воздушного пространства оккупированной территории Запорожской области. Их ликвидировали ПВО.

По информации Воздушных сил, за прошедшие сутки на юге страны уничтожено три ударных БПЛА типа "Ланцет".

Напомним, ранее Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что украинские эксперты нашли в российских ракетах и беспилотниках, которыми оккупанты воюют против Украины, иностранные компоненты.

Также российское медиа SHOT сообщило, что беспилотный летательный аппарат, который атаковал 7 сентября Брянск в России, был изготовлен из недорогих деталей, которые можно заказать в интернете.