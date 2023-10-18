В российских ракетах Х-101 и дронах нашли иностранные компоненты: из чего состоят (фото)

Эксперты исследовали обломки сбитых ракет, а также БПЛА Shahed и "Картограф", которые россияне использовали для ведения боевых действий в Украине. В ОП надеются, что партнеры смогут остановить их производство.

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Украинские эксперты находят в российских ракетах и беспилотниках, которыми оккупанты воюют против Украины, иностранные компоненты. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Соответствующие фото он опубликовал в своем Telegram-канале. По его словам, эксперты продолжают изучать компоненты сбитых российских ракет Х-101, а также БПЛА "Шахед" и "Картограф", чтобы в будущем помешать производству такого оружия россиянами.

"Находим иностранные компоненты, работаем с партнерами для того, чтобы исключить в дальнейшем их поставки РФ", — констатировал Ермак.

Фото: Telegram/ Андрій Єрмак

От каких комплектующих зависят российские ракеты

Украинский военный специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" поделился фотографиями бортовой цифровой вычислительной машины "Заря-61М", которая является "мозгом ракеты из четырех плат" и полностью управляет полетом "Калибр" и "Искандер". По его словам, все "морально старое", однако работающее и полностью из комплектующих РФ.

"Изготавливается, летает, убивает", — подчеркнул Бескрестнов.

БЦОМ "Заря-61М" БЦОМ "Заря-61М"

Кроме того, военный сообщил, что на крылатых ракетах "Калибр" и "Искандер", которые РФ использует в войне против Украины, стоят преобразователи напряжения от российского производителя "Александра Электрика" с надписями "сделано в России".

"Сашка Электрик. И смешно и грустно", — добавляет Сергей Бескрестнов.

преобразователь напряжения от российского производителя "Александра Электрика"

Иранские беспилотники Shahed и российский БПЛА "Картограф": что известно

Российские войска используют иранские беспилотники линейки Shahed для нанесения ударов по Украине. Как утверждает основатель проекта InfoCar Павел Кащук, по своей сути, это самолеты, оснащенные двигателями и простой электроникой для управления.

Большинство деталей к БПЛА Shahed-136/131 относятся к гражданскому классу, поэтому их можно найти в свободном доступе и купить на торговых площадках, таких как AliExpress или Alibaba, которые не отслеживают конечных получателей.

Схема устройства дрона Shahed-136

Ранее Фокус сообщал, что в июле 2023 года в Украине обнаружили обломки БПЛА типа Shahed, который отличался от предыдущих. Если раньше россияне применяли дроны-камикадзе с цельными корпусами, то новая версия состоит из нескольких элементов, соединенных между собой. Маркировка серийного номера также другая.

8 октября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что оккупанты наращивают производство ударных дронов "Шахед" для атаки на территорию Украины.

Останки беспилотника Shahed-136, упавшего в Киеве

Что касается российских беспилотников под названием "Картограф", то они входит в семейство многоцелевых беспилотных комплексов "Птеро", изготавливаемых одноименной компанией. Для сборки невидимого дрона-шпиона Россия использует иностранные компоненты немецкого, японского и китайского производства.

БПЛА "Картограф", сбитый в 2018 году

Как известно, беспилотники класса "Птеро" начала выпускать в 2010 году российская компания "АФМ-Серверс", позже проект выделили в отдельное предприятие. Такие БПЛА функционально и внешне напоминают модель "Орлан-10", но отличается некоторыми особенностями.

Дроны "Птеро" являются высокопланами с низким положением винта, которые движутся двигателями внутреннего сгорания. Они оснащаются камерами с разрешением 80 МП и тепловизорами. Операторы могут управлять аппаратами с помощью фирменного программного обеспечения PteRoBot.

Напомним, что 3 марта военнослужащие Десантно-штурмовых войск ВСУ поразили российский дрон "Картограф" во время выполнения одного из боевых заданий.

Сбитый 3 марта "Картограф"

Иностранные компоненты в оружии РФ

Напомним, 15 сентября "Кордон 91" сообщает, что в крылатых ракетах Х-101, запущенных Вооруженными силам Российской Федерации по Украине, были обнаружены западные компоненты.

Сообщается, что для создания ракеты Х-101 россияне использовали микросхемы американской компании "Xilinx, Inc", которая является один из крупнейших производителей программных логических устройств.

Как отмечают авторы поста, микросхемы "VIRTEX-6 XC6VLX240T FT1156AGW", которые были обнаружены в остатках ракет, запущенных по территории Украины, имеют маркировку "Xilinx, Taiwan".

В ракетах X-101 нашли американские микросхемы

При этом в РФ утверждают, что ракета х-101 состоит исключительно из деталей производства РФ, в отличие от предыдущих поколений этих ракет. Однако ранее глава ОП Андрей Ермак уже сообщал, что они содержат не только российские компоненты. По его словам, 15 августа оккупанты обстреляли Украину ракетами, изготовленными в 2023 году, в которых было обнаружено около 30 иностранных микросхем.

Напомним, 31 августа Управление юстиции США сообщило об аресте гражданина России, который незаконно экспортировал в РФ микроэлектронику американского происхождения. Россиянина задержали на Кипре.

Мы также писали 29 августа о том, что Федеральная прокуратура Германии ведет расследование в отношении бизнесмена, благодаря которому немецкая электроника могла оказаться в российских беспилотниках "Орлан".