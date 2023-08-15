Обстрелы Украины: в произведенных в 2023 году ракетах Х-101 нашли 30 иностранных микросхем, — ОП

Использованные для атаки по Украине ракеты были изготовлены в России в апреле этого года, заявил глава Офиса президента Ермак.

Related video

Российские оккупанты 15 августа обстреляли Украину ракетами Х-101, изготовленными в этом году. В них нашли иностранные микросхемы. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Этой ночью россияне обстреляли Украину, в частности, ракетами Х-101. Эти ракеты были изготовлены россиянами в этом году. В Х-101, которые были выпущены в апреле, есть примерно 30 иностранных микросхем", — проинформировал он.

По словам Андрея Ермака, украинская сторона собирает всю доказательную информацию и коммуницирует по этому поводу с партнерами.

"Правительства наших партнеров также работают с производителями и поставщиками микросхем. Уже были введены ограничения, но санкции нужно усиливать, чтобы Россия не могла получать критические компоненты и изготавливать ракеты", — отметил Ермак.

Он сообщил, что группа Макфола-Ермака предоставляет соответствующие предложения.

Ракета Х-101: что известно

Российская ракета Х-101 — крылатая ракета воздушного базирования класса "воздух — земля". Дальность пуска снаряда — до 6 тыс. км. Имеет боевую часть весом 970 кг.

Ракету испытали в 90-х годах прошлого столетия, а ее особенность в том, что она — непрогнозируемая. Ее траекторию сложно предсказать и вычислить и пытаться сбить.

Скорость ракеты Х-101 — до 720 км/ч. Она также имеет очень мощную дальность.

Напомним, что 15 августа Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, использовав более 20 крылатых ракет воздушного и морского базирования. Ими били по Днепру, Луцку, Хмельницкому, Львову и другим городам. Есть жертвы среди гражданских.