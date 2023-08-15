Обстріли України: у вироблених у 2023 році ракетах Х-101 знайшли 30 іноземних мікросхем, — ОП

Використані для атаки по Україні ракети були виготовлені у Росії у квітні цього року, заявив очільник Офісу президента Єрмак.

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Російські окупанти 15 серпня обстріляли Україну ракетами Х-101, виготовленими цьогоріч. В них знайшли іноземні мікросхеми. Про це повідомив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Цієї ночі росіяни обстріляли Україну, зокрема, ракетами Х-101. Ці ракети були виготовлені росіянами цього року. В Х-101, які були випущені у квітні, є приблизно 30 іноземних мікросхем", — проінформував він.

За словами Андрія Єрмака, українська сторона збирає всю доказову інформацію і комунікує з цього приводу з партнерами.

"Уряди наших партнерів також працюють з виробниками і постачальниками мікросхем. Вже було запроваджено обмеження, але санкції потрібно посилювати, щоб Росія не могла отримувати критичні компоненти і виготовляти ракети", — зауважив Єрмак.

Він повідомив, що група Макфола-Єрмака надає відповідні пропозиції.

Ракета Х-101: що відомо

Російська ракета Х-101 — крилата ракета повітряного базування класу "повітря — земля". Дальність пуску снаряда – до 6 тис. км. Має бойову частину вагою 970 кг.

Ракету випробували у 90-х роках минулого сторіччя, а її особливість у тому, щовона — непрогнозована. Її траєкторію складно передбачити та вирахувати і намагатися збити.

Швидкість ракети Х-101 — до 720 км/год. Вона також має дуже потужну дальність.

Нагадаємо, що 15 серпня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні, використавши понад 20 крилатих ракет повітряного та морського базування. Ними били по Дніпру, Луцьку, Хмельницькому, Львову та інших містах. Є жертви серед цивільних.