У російських ракетах Х-101 та дронах знайшли іноземні компоненти: з чого складаються (фото)

Експерти дослідили уламки збитих ракет, а також БПЛА Shahed і "Картограф", які росіяни використовували для ведення бойових дій в Україні. В ОП сподіваються, що партнери зможуть зупинити їх виробництво.

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Українські експерти знаходять в російських ракетах та безпілотниках, якими окупанти воюють проти України, іноземні компоненти. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Відповідні фото він опублікував у своєму Telegram-каналі. За його словами, експерти продовжують вивчати компоненти збитих російських ракет Х-101, а також БПЛА "Шахед" і "Картограф", щоб у майбутньому завадити виробництву такої зброї росіянами.

"Знаходимо іноземні компоненти, працюємо з партнерами для того, щоб унеможливити в подальшому їх постачання РФ", — констатував Єрмак.

Фото: Telegram/ Андрій Єрмак

Від яких деталей для комплектування залежать російські ракети

Український військовий фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" поділився світлинами бортової цифрової обчислювальної машини "Заря-61М", яка є "мозком ракети з чотирьох плат" та повністю керує польотом "Калібр" й "Іскандер". За його словами, усе "морально старе", проте працююче і повністю з деталей для комплектування РФ.

"Виготовляється, літає, вбиває", — наголосив Бескрестнов.

БЦОМ "Заря-61М" БЦОМ "Заря-61М"

Окрім того, військовий повідомив, що на крилатих ракетах "Калібр" та "Іскандер", які РФ використовує у війні проти України, стоять перетворювачі напруги від російського виробника "Олександра Електрика" з написами "зроблено в Росії".

"Сашка Електрик. І смішно та сумно", — додає Сергій Бескрестнов.

перетворювач напруги від російського виробника "Олександра Електрика"

Іранські безпілотники Shahed та російський БПЛА "Картограф": що відомо

Російські війська використовують іранські безпілотники лінійки Shahed для завдання ударів по Україні. Як стверджує засновник проєкту InfoCar Павло Кащук, за своєю суттю, це літаки, оснащені двигунами і простою електронікою для керування.

Більшість деталей до БПЛА Shahed-136/131 відносяться до цивільного класу, тому їх можна знайти у вільному доступі та купити на торговельних майданчиках, таких як AliExpress або Alibaba, які не відслідковують кінцевих одержувачів.

Схема пристрою дрона Shahed-136

Раніше Фокус повідомляв, що у липні 2023 року в Україні виявили уламки БПЛА типу Shahed, який відрізнявся від попередніх. Якщо раніше росіяни застосовували дрони-камікадзе з цільними корпусами, то нова версія складається з кількох елементів, з'єднаних між собою. Маркування серійного номера також інше.

8 жовтня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що окупанти нарощують виробництво ударних дронів "Шахед" для атаки на територію України.

Останки безпілотника Shahed-136, що впав у Києві

Щодо російських безпілотників під назвою "Картограф", то вони входить до сімейства багатоцільових безпілотних комплексів "Птеро", що виготовляються однойменною компанією. Для складання невидимого дрона-шпигуна Росія використовує іноземні компоненти німецького, японського та китайського виробництва.

БПЛА "Картограф", збитий у 2018 році

Як відомо, безпілотники класу "Птеро" почала випускати в 2010 році російська компанія "АФМ-Серверс", пізніше проєкт виділили в окреме підприємство. Такі БПЛА функціонально та зовні нагадують модель "Орлан-10", але відрізняється деякими особливостями.

Дрони "Птеро" є високопланами з низьким положенням гвинта, які рухаються двигунами внутрішнього згоряння. Вони оснащуються камерами з роздільною здатністю 80 МП та тепловізорами. Оператори можуть керувати апаратами за допомогою фірмового програмного забезпечення PteRoBot.

Нагадаємо, що 3 березня військовослужбовці Десантно-штурмових військ ЗСУ вразили російський дрон "Картограф" під час виконання одного з бойових завдань.

Збитий 3 березня "Картограф"

Іноземні компоненти у зброї РФ

Нагадаємо, 15 вересня "Кордон 91" повідомляє, що у крилатих ракетах Х-101, запущених Збройними силам Російської Федерації по Україні, було виявлено західні компоненти.

Повідомляється, що для створення ракети Х-101 росіяни використовували мікросхеми американської компанії "Xilinx, Inc", яка є один з найбільших виробників програмних логічних пристроїв.

Як зазначають автори поста, мікросхеми "VIRTEX-6 XC6VLX240T FT1156AGW", що їх було виявлено в рештках ракет, запущених територією України, мають маркування "Xilinx, Taiwan".

У ракетах X-101 знайшли американські мікросхеми

При цьому в РФ стверджують, що ракета х-101 складається виключно з деталей виробництва РФ, на відміну від попередніх поколінь цих ракет. Однак раніше глава ОП Андрій Єрмак вже повідомляв, що вони містять не тільки російські компоненти. За його словами, 15 серпня окупанти обстріляли Україну ракетами, виготовленими 2023 року, у яких було виявлено приблизно 30 іноземних мікросхем.

Нагадаємо, 31 серпня Управління юстиції США повідомило про арешт громадянина Росії, який незаконно експортував до РФ мікроелектроніку американського походження. Росіянина затримали на Кіпрі.

Ми також писали 29 серпня про те, що Федеральна прокуратура Німеччини веде розслідування щодо бізнесмена, завдяки якому німецька електроніка могла опинитися в російських безпілотниках "Орлан".