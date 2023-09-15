У російських ракетах Х-101 знайшли американські компоненти, — соцмережі (фото)

У РФ стверджують, що Х-101 має виключно російські комплектуючі, проте в уламках ракети було виявлено мікросхеми, випущені американською компанією.

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У крилатих ракетах Х-101, запущених Збройними силам Російської Федерації по Україні, було виявлено західні компоненти. Про це повідомив Telegram-канал "Кордон 91" 15 вересня.

Повідомляється, що для створення ракети Х-101 росіяни використовували мікросхеми американської компанії "Xilinx, Inc", яка є один з найбільших виробників програмних логічних пристроїв.

У 2020 році "Xilinx, Inc" було придбано американською компанією "AMD, Advanced Micro Devices, Inc.".

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Як зазначають автори поста, мікросхеми "VIRTEX-6 XC6VLX240T FT1156AGW", що їх було виявлено в рештках ракет, запущених територією України, мають маркування "Xilinx, Taiwan".

"Плата в нових ракетах X-101 застосована в блоці СП 504-01. Мова про системи постановки перешкод. Керує викидом дипольних відбивачів при встановленні факту опромінення, що впливає на бойову ефективність озброєння", — йдеться в публікації.

У ракетах X-101 знайшли американські мікросхеми Фото: Telegram

При цьому в РФ стверджують, що ракета х-101 складається виключно з російських комплектуючих, на відміну від попередніх поколінь цих ракет.

Про те, що Х-101 містять не тільки російські компоненти, раніше повідомляв глава ОП Андрій Єрмак. За його словами, 15 серпня окупанти обстріляли Україну ракетами, виготовленими 2023 року, у яких було виявлено приблизно 30 іноземних мікросхем.

Нагадаємо, 31 серпня Управління юстиції США повідомило про арешт громадянина Росії, який незаконно експортував до РФ мікроелектроніку американського походження. Росіянина затримали на Кіпрі.

Ми також писали 29 серпня про те, що Федеральна прокуратура Німеччини веде розслідування щодо бізнесмена, завдяки якому німецька електроніка могла опинитися в російських безпілотниках "Орлан".