У Німеччині ведуть розслідування через німецьку електроніку в російських дронах, — Spiegel

Німецькі правоохоронці вважають, що місцевий бізнесмен, який має громадянство РФ і Німеччини, продавав Москві компоненти електроніки з 2020 року до березня 2023-го.

Related video

Федеральна прокуратура Німеччини веде розслідування щодо бізнесмена, завдяки якому німецька електроніка могла опинитися в російських безпілотниках "Орлан". Про це повідомляє Spiegel.

За інформацією видання, підприємець Вальдемар В. є одночасно громадянином Німеччини та Росії. Його підозрюють у 26 випадках порушення закону про зовнішню торгівлю і платежі.

Слідство вважає, що його компанія із Саарбрюккена продавала в РФ компоненти електроніки, які використовуються в російських безпілотниках "Орлан". Цей експорт відбувався в проміжку з 2020 року до березня 2023 року, тож охоплює і значний період повномасштабної війни.

На думку правоохоронців, підозрюваний намагався приховати свою торгівлю з Росією, тому відправляв вантаж туди через треті країни, зокрема через Литву та Дубай.

Загальна вартість проданої електроніки становить близько 750 тисяч євро.

Зараз підозрюваний перебуває під вартою на підставі ордера Федерального верховного суду в Карлсруе.

Британський аналітичний центр Royal United Services Institute (RUSI) називає "Орлан-10" "найуспішнішим" російським розвідувальним безпілотником. Він посідає "центральне місце в бойовому потенціалі Росії" і дає змогу російським військам "завдавати точних ударів по українських формуваннях".

Нагадаємо, 20 липня військовий експерт Михайло Жирохов розповів, чому на створення РФ систем радіоелектронної боротьби, що здатні глушити новітні західні ракети та безпілотники, ніяк не впливають західні санкції. За його словами, радіоелектроніка окупантів тримається на старих технологіях і поставках з Китаю.

Ще в січні журналісти повідомили, як Росія знаходить способи обходу санкцій за допомогою Китаю і Туреччини. Російська компанія "Ростех", що відповідає за те, щоб ракети, боєприпаси, що баражують, системи ППО, системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), оснащувалися електронікою, закуповує електронні компоненти для потреб ВПК у західних країнах.