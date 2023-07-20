Санкції — не перешкода: чому РФ досі створює системи РЕБ, які "глушать" HIMARS

За словами військового експерта, радіоелектроніка окупантів тримається на старих технологіях і постачанні з Китаю.

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На створення систем радіоелектронної боротьби, які здатні глушити новітні західні ракети і безпілотники, жодним чином не впливають західні санкції, розповів в інтерв'ю виданню NV військовий експерт Михайло Жирохов. З іншого боку, на його думку, Росія може випускати тільки один сучасний комплекс РЕБ на рік.

Секрет такого "технологічного суверенітету" у виробництві подібних комплексів доволі простий: військові інженери Росії використовують старі радянські напівпровідники, китайську електроніку і радіокомпоненти подвійного призначення (продукцію, яку можна використовувати і в цивільних, і у військових цілях, а тому її складно "заборонити").

За словами Михайла Жирохова, запасів старих радянських комплектуючих на військових складах армії РФ залишилося дуже багато — їх вистачить на десятки років виробництва складної радіоелектроніки, на кшталт систем РЕБ та іншого радіообладнання, необхідного російським військовим. З іншого боку, у росіян дуже повільні темпи складання і створення РЕБ — виробництво одного висококласного комплексу, який здатний виявляти запуск з HIMARS та інші західні ракети і дрони-камікадзе, може займати "від дев'яти до п'ятнадцяти місяців", стверджує Жирохов.

Один із найпотужніших російських комплексів РЕБ "Репелент" Фото: Facebook

Експерт зазначає, що російська військова промисловість активно використовує і різні китайські електронні компоненти, адже західні країни завжди обмежували і не продавали РФ подібну військову електроніку. Але військові інженери з Росії і тут знайшли вихід: використовують західну продукцію подвійного призначення, яку складно відстежити і майже неможливо включити до санкційних списків.

"Звичайно, є західна електроніка подвійного призначення, і її більш-менш продають, а є військова електроніка, яка використовується саме в системах РЕБ, то ось її Захід ніколи не продав", — пояснює Михайло Жирохов. — "Усі російські комплекси РЕБ на сьогодні складаються з компонентів подвійного призначення, китайської електроніки і старих радянських напівпровідників".

Однак, на щастя, складання таких систем займає багато часу, а тому на озброєнні окупантів не таких багато по-справжньому ефективних систем РЕБ і "буквально кожна з них на рахунку", — стверджує військовий фахівець.

У своєму нещодавньому коментарі для видання Financial Times міністр оборони України Олексій Резніков зазначав, що за допомогою засобів радіоелектронної боротьби російським окупантам іноді успішно вдається глушити ракети РСЗВ HIMARS, які використовують GPS для наведення на ціль. Але росіяни збивають не тільки їх, а ще й дрони, а також активно глушать системи мобільного зв'язку, щоб окуповане населення не могло спілкуватися з близькими на українських територіях.

"Окупанти придумують контрзаходи, а ми з партнерами видаємо нові контрзаходи на їхні контрзаходи", — пояснив журналістам Олексій Резніков.

Раніше Фокус розповідав, як, на думку експерта, захистити будь-який підрозділ ЗСУ від "Ланцетів". Виявляється, воїни 59-ї бригади ЗСУ навчилися відбивати атаки найнебезпечніших російських дронів-камікадзе "Ланцетів" і не втратили жодної машини завдяки грамотному управлінню звичними засобами РЕБ.