Санкции – не помеха: почему РФ до сих пор создает системы РЭБ, которые "глушат" HIMARS

По словам военного эксперта, радиоэлектроника оккупантов держится на старых технологиях и поставках с Китая.

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На создание систем радиоэлектронной борьбы, которые способны глушить новейшие западные ракеты и беспилотники никак не влияют западные санкции, рассказал в интервью изданию NV военный эксперт Михаил Жирохов. С другой стороны, по его мнению, Россия может выпускать только один современный комплекс РЭБ в год.

Секрет такого "технологического суверенитета" в производстве подобных комплексов довольно прост: военные инженеры России используют старые советские полупроводники, китайскую электронику и радиокомпоненты двойного назначения (продукцию, которую можно использовать и в гражданских, и в военных целях, а потому ее сложно "запретить").

По словам Михаила Жирохова, запасов старых советских комплектующих на военных складах армии РФ осталось очень много – их хватит на десятки лет производства сложной радиоэлектроники, типа систем РЭБ и другого радиооборудования, необходимого российским военным. С другой стороны, у россиян очень медленные темпы сборки и создания РЭБ – производство одного высококлассного комплекса, который способен обнаруживать запуск с HIMARS и другие западные ракеты и дроны-камикадзе, может занимать "от девяти до пятнадцати месяцев", утверждает Жирохов.

Один из самых мощных российских комплексов РЭБ "Репелент" Фото: Facebook

Эксперт отмечает, что российская военная промышленность активно использует и различные китайские электронные компоненты, ведь западные страны всегда ограничивали и не продавали РФ подобную военную электронику. Но военные инженеры из России и тут нашли выход: используют западную продукцию двойного назначения, которую сложно отследить и почти невозможно включить в санкционные списки.

"Конечно, есть западная электроника двойного назначения и ее более или менее продают, а есть военная электроника, используемая именно в системах РЭБ, так вот ее Запад никогда не продал", — объясняет Михаил Жирохов. — "Все российские комплексы РЭБ на сегодня состоят из компонентов двойного назначения, китайской электроники и старых советских полупроводников".

Однако, к счастью, сборка таких систем занимает много времени, а потому на вооружение оккупантов не таких много по-настоящему эффективных систем РЭБ и "буквально каждая из них на счету", — утверждает военный специалист.

В своем недавнем комментарии для издания Financial Times министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что с помощью средств радиоэлектронной борьбы российским оккупантам иногда успешно удается глушить ракеты РСЗО HIMARS, которые используют GPS для наведения на цель. Но россияне сбивают не только их, а еще и дроны, а также активно глушат системы мобильной связи, чтобы оккупированное население не могло общаться с близкими на украинских территориях.

"Оккупанты придумывают контрмеры, а мы с партнерами выдаем новые контрмеры на их контрмеры", — объяснил журналистам Алексей Резников.

Ранее Фокус рассказывал, как, по мнению эксперта, защитить любое подразделение ВСУ от "Ланцетов". Оказывается, воины 59-й бригады ВСУ научились отражать атаки самых опасных российских дронов-камикадзе "Ланцетов" и не потеряли ни одной машины благодаря грамотному управлению привычными средствами РЭБ.