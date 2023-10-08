Росія має намір збільшити виробництво безпілотників-камікадзе типу "Шахед", — Ігнат

За словами спікера ПС Юрія Ігната, малоймовірно, що РФ зможе самостійно виробляти ударні безпілотники без допомоги Ірану.

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В українській розвідці повідомляють, що окупанти нарощують виробництво ударних дронів для атаки на територію України. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Є ознаки того, що воно буде ще збільшено. Якщо ми беремо дані, які дають нам розвідки, дані, які надходять від певних експертів, там є нарощування. Але без Ірану навряд чи вони зможуть самостійно виробляти. Якщо виробництво налагоджене, є якісь конвеєри зі збирання тих самих безпілотників "Шахед", то запчастини залишаються запчастинами, тому очевидно, що вони будуть використовувати Іран і надалі, щоб отримати технології, які не можуть виробляти самі", — зазначив Ігнат.

Нагадаємо, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що західні системи протиповітряної оборони фокусуватимуться на гарантуванні безпеки енергетичного сектору та критично важливих інфраструктурних об'єктів.

7 жовтня російські окупанти атакували Одеську область надзвуковими протикорабельними ракетами "Онікс" і завдали удару керованою авіабомбою по місту Куп'янськ у Харківській області. Вибухи також прогриміли в Миргородському районі та в Сумській області.