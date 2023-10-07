Нічний обстріл України: Одещину атакували "Оніксами", по Куп'янську вдарили авіабомбою (відео, фото)

В ніч проти 7 жовтня російські окупанти атакували Одещину надзвуковими протикорабельними ракетами "Онікс" і завдали удару керованою авіабомбою по місту Куп’янску у Харківській області. Вибухи також пролунали у Миргородському районі та на Сумщині.

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Особливість нічної ракетної атаки 7 жовтня, зокрема на Одещині, відзначила в ефірі телемарафону "Єдині новини" начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

"Ворог атакував вночі "специфічними ракетами". Очевидним був пріоритет – це влучання в об’єкти припортової інфраструктури — зруйновано зерносховище, рекреаційна інфраструктура", — сказала вона.

Вона підкреслила, що ворог останнім часом в основному застосовує балістику або ракети будь-якого типу, які є складні для знищення системами ППО. Вони розуміють здатність сил українських ППО протидіяти і бачать, що результативність роботи сил ЗСУ висока навіть при масованій ракетній або дроновій атаці.

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Обстріл Одещини

В Одеській області ракетний удар вночі 7 жовтня поцілив в будівлю пансіонату і зерносховище біля порту, повідомили Сили оборони півдня України у телеграм-каналі.

Ракети були випущено з берегового ракетного комплексу "Бастіон" у тимчасово окупованому Криму. Уламки ракет і вибухова хвиля спричинили пожежу в гаражному кооперативі, пошкоджено кілька багатоквартирних будинків, вибиті вікна.

За інформацією голови Одеської ОВА Олега Кіпера, постраждало четверо людей. Вони дістали легкі поранення від уламків скла і вже отримали необхідну медичну допомогу.

Окупанти пошкодили пансіонат і багатоквартирні будинки Окупанти пошкодили пансіонат і багатоквартирні будинки Окупанти пошкодили пансіонат і багатоквартирні будинки

Другу ніч поспіль Одещина перебуває під обстрілами. У ніч проти 6 жовтня російські окупанти здійснили масовану атаку дронів на південні райони області. Групи ударних "Шахедів" ворог спрямував з Криму на прикордонну і припортову інфраструктуру Подунав’я. Було збито три ворожі дрони, проте пошкоджено зерносховище і кілька вантажівок.

Вибухи у Харківській області

Посеред ночі 7 жовтня російські агресори вдарили також по Куп'янську керованою авіабомбою. Як повідомив у Facebook начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, унаслідок влучання бомби пошкоджено три житлові будинки, сталася пожежа. Обійшлося без постраждалих.

Він також нагадав про вчорашні ракетні удари по Харковщині, коли обстріли окупантів пошкодили 88 будівель, з яких 61 — житлові багатоповерхівки, постраждали 30 людей: 20 чоловіків і 9 жінок віком від 18 до 85 років, та 11-місячний хлопчик. У Харкові загинули двоє людей — 10-річний хлопчик та його бабуся.

Крім того, протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. Під ворожим вогнем перебували смт Шевченкове, села Петропавлівка, Нечволодівка, Кирилівка та Московка Куп'янського району, місто Вовчанськ і села Гатище та Землянки Чугуївського району та інші.

Обстріли на Сумщині

Зранку 7 жовтня росіяни обстріляли Сумщину з "Градів" та мінометів, про що у телеграм-каналі повідомила Сумська ОВА.

"Росіяни здійснили 2 обстріли прикордоння. Зафіксовано 10 вибухів", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обстрілів зазнали Краснопільська та Дружбівська громади: у Краснопільській громаді окупанти били з мінометів, відбулося чотири вибухи; Дружбівську громаду ворог обстріляв з РСЗВ "Град", зафіксовано шість вибухів.

Як повідомлялось, протягом 6 жовтня росіяни здійснили 8 обстрілів прикордоння на Сумщині, зафіксовано 51 вибух у Краснопільській, Хотінській, Білопільській, Великописарівській, Шалигинській громадах.

Вибух у Полтавській області

У Миргородському районі на Полтавщині вночі також пролунав вибух, в області було оголошено повітряну тривогу. Від російської ракети "Іскандер-К" зазнали пошкоджень 9 приватних будинків, постраждалих немає, як повідомив керівник ОВА Дмитро Лунін.

Цифри війни

В Україні щодня фіксується до 200 обстрілів з боку РФ, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв.

"Щодня держава-терорист обстрілює мирні населені пункти нашої держави. Зрозуміло, що з настанням осінньо-зимового періоду ціллю обстрілів можуть стати об'єкти енергетичної інфраструктури, тому Міністерство внутрішніх справ готується і до цих викликів", — поінформував він.

Сергєєв нагадав, що уряд підтримав ініціативу міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо створення Координаційного штабу з оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення. За його словами, до цього штабу ввійшли 17 міністерств, інші центральні органи виконавчої влади та правоохоронні органи. Основною метою штабу є саме вжиття скоординованих та злагоджених дій задля ліквідації наслідків обстрілів.

Втрати російської армії на 7 жовтня 2023 року Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України з 24 лютого 2022 року по 7 жовтня 2023 року ліквідували близько 281 тисячі 700 російських агресорів, при цьому за минулу добу — ще 610 осіб.

Нагадаємо, Фокус писав, що вночі 6 жовтня Збройні сили Російської Федерації атакували різні регіони України безпілотниками типу Shahed-131/136, випущеними з тимчасово окупованого Криму.