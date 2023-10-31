Победа вместо поражения: пять военных операций, исход которых изменили бы дроны (видео)

Современные беспилотники могли быстрее разбить Германию во Второй мировой войне и предотвратить "Падение Черных ястребов" в Сомали.

Беспилотные летательные аппараты сильно повлияли на способы ведения боевых действий, что хорошо видно на примере войны в Украине. Издание Interesting Engineering предположило, как бы современные дроны изменили исход крупных исторических военных операций, если бы их создали и научились применять раньше.

Военные дроны существуют уже достаточно давно, впервые их разработали как цели для пилотируемой авиации, но со временем они эволюционировали в полностью автономные и смертоносные боевые машины. Сейчас их считают вершиной боевых технологий, которые сокращающие потери для союзных сил и дают им много стратегических преимуществ. Скорее всего, БПЛА бы значительно повлияли на конфликты, которые произошли в прошлом.

Interesting Engineering составило несколько сценариев, выбрав пять известных операций, проведенных в 20 и 21 веках. Авторы отмечают, что более ранние периоды рассматривать нет смысла, поскольку применение дронов до появления танков, самолетов, пулеметов и подобного вооружения имело бы "скучные" результаты. Они также сфокусировались на небольших сражениях, а не на крупномасштабных.

Операция "Иерихон"

18 февраля 1944 года летчики из разных Военно-воздушных сил Британского Содружества атаковали тюрьму Амьена во Франции, на тот момент оккупированной Германией, чтобы устроить крупный побег. План заключался в том, чтобы использовать маневренные и универсальные истребители-бомбардировщики DeHavilland Mosquitoes для разрушения преград, стоящих на пути заключенных.

Исторически самолеты взорвали стены, несколько тюремных зданий и казармы охраны. Из 832 заключенных 102 погибли в результате бомбардировки, 74 были ранены и 258 бежали, в том числе 79 членов Сопротивления и политических заключенных; две трети беглецов в конечном итоге были пойманы — все это значительно снизило эффективность операции.

Вместо этого дроны наблюдения, такие как современный британский Watchkeeper WK450, могли бы перед атакой собрать разведданные в режиме реального времени перед атакой. Пользуясь полученной информацией, ударные дроны, такие как американский MQ-9 "Reaper", нанесли бы точные удары по стенам, зданиям и сторожевым башням, сократив сопутствующий ущерб и смерти среди заключенных.

Участие БПЛА не ограничилось бы одними ударами — разведывательные дроны могли бы отслеживать сбежавших людей и лучше направляя к ним союзные силы. Кроме того, беспилотники с тепловидением пригодились бы для поиска и спасения беглецов, прячущихся от немецких войск.

Операция "Источник"

Во время Второй мировой войны, 20-22 сентября 1943 года, союзники использовали сверхмалые подводные лодки для поражения тяжеловооруженных немецких военных кораблей "Тирпиц", "Шарнхорст" и "Лютцов", базировавшихся в северной Норвегии и представлявших большую угрозу для морских конвоев. Шесть подлодок X-craft должны были преодолеть на своем пути много препятствий и средств защиты противника, например, мины и подводные сети.

В результате большая их часть получила повреждения, затерялась или затонула вместе с экипажами в ходе боя, но две субмарины добрались до "Тирпица" и заложили взрывчатку под него. Немецкий корабль получил огромные повреждения и вышел из строя на несколько месяцев.

ПО мнению аналитиков, в этом случае дроны-разведчики почти наверняка улучшили бы эффективность операции, направляя войска в режиме реального времени. В то же время, морские беспилотники могли бы действовать под водой, нанося опасные места на карты или отслеживая перемещение кораблей в зоне, где находятся сети.

Непосредственно во время атаки союзникам также подошли бы ударные БПЛА или подводные дроны-камикадзе, как сейчас делает Украина. Такой подход предотвратил бы большие человеческие потери союзных войск, зафиксированные во время настоящей операции.

В качестве примера приводится украинский подводный беспилотник "Маричка", который сейчас активно разрабатывается для потопления российских военных кораблей. Подобные торпеды с камерами и дистанционным управлением могли бы подобраться к немецким судам и нанести удары под водой. В это время другие беспилотные аппараты могли бы отвлекать внимание войск Германии, оценивать нанесенный ущерб и эвакуировать людей, если бы это потребовалось.

Операция "Коготь орла"

В апреле 1980 года США пытались спасти 52 американских заложника, захваченных в посольстве в Тегеране, Иран. Эта операция стала одной из самых провальных для Штатов, во многом из-за технических проблем.

Спасательную миссию свернули после того, как из-за неполадок несколько вертолетов вышли из строя. Затем во время отхода, в месте, известном как "Пустыня один", военно-транспортный вертолет RH-53D Sea Stallion врезался в транспортный самолет, что привело к пожару и гибели восьми американских военнослужащих. При этом еще несколько Sea Stallion пришлось бросить — их захватили иранские войска.

Можно предположить, что в этой операции армия США получил бы много преимуществ, обладай она тогда возможностями современных дронов: разведкой, координацией и оперативностью. Например, БПЛА могли бы мониторить погоду, предупреждая американских военных о песчаных бурях, и правильно указывать им дорогу в незнакомой местности даже ночью.

Хотя войска США так и не достигли посольства в Тегеране, дроны также могли применить для наблюдения за ситуацией на месте (особенно за размещением заложников) и даже для точечных ударов по иранским захватчикам. После спасательной операции БПЛА также оказались бы неоценимыми в обеспечении безопасной эвакуации персонала и заложников, отслеживая реакцию и перемещение противника.

Битва за Могадишо

В октябре 1993 года в столице Сомали Могадишо произошла битва, более известная как "Инцидент с падением Черного ястреба". Этот случай был увековечен в книге Марка Боудена 1999 года и в фильме 2001 года.

Военные США начали операцию по захвату двух офицеров сомалийского командира Мохамеда Фарры Айдида. Во время ее выполнения два вертолета UH-60 Black Hawk ("Черный ястреб") были подбиты из гранатометов РПГ. Рейнджеры армии США и операторы отряда "Дельта" около 15 часов вели сложные бои на улицах Могадишо, пытаясь эвакуировать солдат с места крушения.

Им противостояли большие силы, представленные сомалийской милицией и вооруженными гражданскими. В результате 18 американских военнослужащих погибли и еще 73 получили ранения. Несколько тел были позорно выставлены напоказ по городу сомалийскими войсками. Общие потери с обеих сторон сильно различаются по разным версиям, но по самым скромным оценкам насчитывают 200-300 убитых и намного больше раненых.

Будь тогда передовые дроны, потерь, вероятно, было бы намного меньше. Беспилотники, обеспечивающие разведку и наблюдение в режиме реального времени, оказались бы неоценимыми для самолетов и войск на земле, помогая планировать маршруты для наступления и эвакуации. В то же время, ударные БПЛА могли бы атаковать огневые точки сомалийцев и прикрыть поисково-спасательные отряды с воздуха. Летательные аппараты Loyal Wingman даже могли бы защитить вертолеты во время операции.

Бои в городских условиях — дело сложное, поэтому в этому случае даже БПЛА, возможно, не сильно улучшат исход. Хотя Interesting Engineering считает, что при наличии дронов США могли бы вовсе не потерять вертолеты Black Hawk, экипажи и солдат, пытавшихся их спасти.

Битва при Жадовиле

В сентябре 1961 года, во время так называемого "конголезского кризиса" в Демократической Республики Конго (Африка) 155 ирландских солдат-миротворцев ООН застряли в шахтерском городке Жадовиль, оказавшись в осаде 3000 бойцов катангской жандармерии и европейских наемников. Несмотря на численное превосходство и отсутствие тяжелого вооружения, рота ирландских солдат во главе с комендантом Пэтом Куинланом продемонстрировали исключительные тактические навыки, создали защитный периметр и удерживали свои позиции в течение пяти дней, отражая множество штурмов.

Ирландцы вывели из строя сотни противников, и ни один из миротворцев не был убит, хотя некоторые получили ранения. В итоге они решили сдаться из-за нехватки припасов и отсутствия подкрепления, а потом месяц провели в плену и вернулись домой героями.

Беспилотники наверняка помогли бы миротворцам из Ирландии продержаться еще дольше. Летающие разведчики в сочетании с дронами-камикадзе увеличили бы потери противников, особенно техники. Однако главными проблемами роты были плохая связь и отсутствие припасов, что значительно снижало их тактические возможности. Грузовые БПЛА могли бы пополнить запасы и эвакуировать раненных.

Ранее писали, что в Украине испытали подводный беспилотник "Маричка", разработанный волонтерской группой AMMO.UKRAINE. В будущем их планируют использовать для разведки, атаки кораблей, подводных лодок или береговых укреплений. При необходимости дроны также могут доставлять грузы в специальных отсеках.