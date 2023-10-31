"Зрелищное видео": ВСУ с помощью дрона уничтожили российскую установку "Метеорит" (видео)

Дрон-камикадзе атаковал самоходную технику россиян на Авдеевском направлении, где в последнее время идут ожесточенные бои между украинскими военными и ВС РФ.

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины с помощью дрона-камикадзе уничтожили российскую установку разминирования УР-77 "Метеорит" поблизости села Красногоровка (Донецкая область). Соответствующие видеокадры были опубликованы на официальной странице бригады в Facebook во вторник, 31 октября.

На видео видно, как оператор беспилотных летательных аппаратов направил FPV-дрон к цели — установке разминирования "Метеорит". Дрон успешно преодолел расстояние и атаковал вражескую технику. Беспилотник-разведчик, который также принимал участие в этой операции, показал, как задымился "Метеорит". А после в течении нескольких секунд его охватило пламя.

Кроме того украинским бойцам удалось ликвидировать живую силу оккупантов — вражеского военного, который двигался траншеями за горящей УР-77.

"Зрелищное видео. Горит-пылает вражеская техника на Авдеевском направлении. Подтверждение этого — видео с очков операторов роты ударных БПЛА", — подписали военные видеокадры.

Напомним, несколько ранее мы писали о том, что FPV-дроны остановили наступление ВС РФ. Российские военные сбежали с места взрыва, но некоторые из оккупантов погибли во время детонации арсенала.

А 29 октября стало известно, что ВСУ сорвали наступление россиян на Красногоровку. Разгромили военных ВС РФ бойцы 31-й и 110-й отдельных механизированных бригад вместе с 116-й отдельной бригады территориальной обороны Полтавской области. В бою также приняли участие военные Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.