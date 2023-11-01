Покажет врага и подсветит лазером: военные получат мобильную систему целеуказания (видео)

Комплекс JETS II должен быть достаточно легким, чтобы солдаты могли брать его с собой в разведку.

В Соединенных Штатах Америки начали разработку прототипов лазерной системы целеуказания нового поколения Joint Effects Targeting System II (JETS II), которую военнослужащие смогут носить с собой и использовать в полевых условиях для разведки местности и координации ударов. Об этом написало медиа Defense News в понедельник, 30 октября.

Система JETS II представляет собой портативную переносную систему, предназначенную для быстрого захвата цели, точного определения местоположения и более эффективного поражения как высокоточными, так и неуправляемыми боеприпасами. Она напоминает футуристический бинокль повышенной прочности. Она оснащена высокотехнологичными датчиками, такими как дальномер, тепловизор и небесный компас, и может подключаться к другим цифровым системам для передачи информации.

Над проектом JETS II сейчас работают две компании: базирующаяся в Вирджинии дочерняя компания итальянской Leonardo SpA и Elbit Systems of America — подразделение израильской Elbit Systems Ltd. Медиа отметило, что ни одна из компаний не раскрыла стоимость предварительных соглашений, рассчитанных более чем на два года. Однако цена первоначального контракта на производство JETS, заключенного в 2016 году, составила почти 340 млн. долл.

Джерри Хатауэй, старший вице-президент и генеральный менеджер Leonardo DRS и Эрик Фокс, вице-президент Elbit America по боевым системам, в своих заявлениях отметили, что разрабатываемая технология основана на реальных запросах военных. По словам представителей компании, вооруженные силы хотят получить систему, обеспечивающую значительное снижение массы и повышенную точность стрельбы.

"Мы гордимся тем, что, развивая успех нашей технологии JETS I, мы создали наиболее полную из существующих на сегодняшний день ручную систему определения местоположения целей", — Джерри Хатауэй.

Кроме того разработчики обратили внимание на то, что контракт на создание прототипа, рассчитанный на 30 месяцев, позволит компании разработать систему, которая позволит передовым наблюдателям эффективно вызывать высокоточные боеприпасы в различных сценариях боевых действий, что в идеале приведет к увеличению числа успешных поражений целей и повышению уровня защиты наземных военных, говорится в сообщении.

Компания-разработчик Leonardo DRS (дочерняя компания Leonardo SpA) пишет о Joint Effects Targeting System как о многосенсорной системе целеуказания, которая обеспечивает возможность проведения необходимой разведки целей, определения их местоположения по точной сетке и мгновенной передачи координат командованию. Кроме того JETS называют наиболее полной из существующих на сегодня портативных систем определения местоположения целей.

"JETS дает возможность передовым наблюдателям не только проводить необходимую разведку целей, но и определять их местоположение по точной сетке и мгновенно передавать координаты в сеть командующих маневрами для принятия решительных мер", — говорится на сайте производителя.

Разработчики также заострили внимание на том, что подобные интегрированные решения, обладающие беспрецедентной формой и функциональностью, выпускались в виде крупногабаритных систем, основанных на программном обеспечении для измерения координат, что существенно затрудняло своевременное поражение целей, когда больше всего требовалось немедленное воздействие. А вот техническое решение, над которым они работают сейчас, представляет собой легкую модульную конструкцию, пригодную для решения различных задач.

JETS состоит из ручного модуля определения местоположения цели (HTLM), модуля лазерной разметки (LMM) и Модуль точного азимутального вертикального угла (PAVAM).

HTLM оснащен цветным дисплеем формата HD и коротковолновой инфракрасной камерой. Подключается к Fires Warrior и другим устройствам передового наблюдателя. Работает от одной батарейной кассеты с 6 батареями в течение восьми часов. А Безопасный для глаз лазерный дальномер безотказно работает на расстоянии до 10 километров. Также есть небесный компас (Celestial Compass).

В модуле лазерной разметки используется та же батарейная кассета, что и в ручном модуле определения местоположения цели. Он маркирует цели на расстоянии до 5 км и может использоваться автономно. В свою очередь немагнитный всепогодный модуль точного азимутального вертикального угла определяет истинный север путем измерения вращения Земли.

Напомним, в октябре стало известно, что армия США испытала особый магнитный генератор, который способен подпитывать технику и оружие. Новая система способна генерировать до 55кВт электричества во время движения или до 125кВт в неподвижном состоянии, используя трансмиссию боевой машины.

А в конце сентября мы писали о том, что армия США получила первые лазерные системы ПВО. Американские военные вооружились четырьмя рабочими прототипами с установками мощностью 50 киловатт.