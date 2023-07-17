Армия Израиля использует ИИ для выбора целей: как работает загадочная система Fire Factory

Благодаря искусственному интеллекту ЦАХАЛ может моментально рассчитывать и наносить смертоносные удары по врагу.

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Израиль незаметно внедряет системы искусственного интеллекта в свои военные операции, сообщает Bloomberg. По словам армейских чиновников, отбирать цели для ударов с воздуха и проведение рейдов теперь можно с беспрецедентной скоростью.

Хотя военные не комментируют конкретные операции, официальные лица говорят, что теперь они используют систему рекомендаций ИИ, которая может обрабатывать огромные объемы данных для выбора целей для воздушных ударов.

Боевая система Fire Factory

Все рейды и удары прогнозируются с учетом аналитики от системы Fire Factory, которая использует данные об одобренных военными целях для расчета количества боеприпасов, определения приоритетов и указания тысяч целей самолетам и беспилотникам, а также предлагает соответствующий оптимальный график ударов. Все это благодаря тому, что система базируется на искусственном интеллекте и прогрессивных алгоритмах расчетов.

Подробностей военные ЦАХАЛ, конечно, не раскрывают, но говорят, что Fire Factory, специально разработана для быстрой и точной аналитики обработки огромных массивов актуальных и архивных данных

"То, что раньше занимало часы, теперь занимает минуты, с еще несколькими минутами для проверки человеком", — сказал полковник Ури, который возглавляет армейское подразделение цифровой трансформации ЦАХАЛа. "Благодаря развитию нейросетей с таким же количеством людей мы делаем гораздо больше, чем раньше", — подчеркнул военный.

Интерфейс системы Fire Factory Фото: ЦАХАЛ

Система видеонаблюдения StarTrack

Армия обороны Израиля уже давно использует ИИ, но в последние годы она распространила эти системы на различные подразделения. Некоторые из этих систем были построены израильскими оборонными подрядчиками; другие, такие как камеры пограничного контроля StarTrack, разработали сами военные.

Это система совмещает в себе функцию видеонаблюдения с быстрой идентификацией людей и объектов, которые были обнаружены. В совокупности система представляет собой обширную цифровую архитектуру, предназначенную для анализа огромного количества видеозаписей с дронов и камер видеонаблюдения, а также спутниковых изображений.

ЦАХАЛ отказывается сообщать какие-либо подробности об использованной в StarTrack технологии распознавания лиц. Эту систему активно критикуют правозащитники, но израильские военные обещают, что не будут интегрировать искусственный интеллект в программное обеспечение для найма военного персонала из-за рисков дискриминировать женщин и потенциальных кадетов из более низких социально-экономических групп населения.

"Железный купол" стал одной из первых систем, где применили инструменты ИИ Фото: Getty

Риски применения ИИ и потери среди гражданских

Самым главным фактором, беспокоящим правозащитников, являются риски жертв среди мирного населения, которые могут появиться из-за неправильных решений инструментов искусственного интеллекта. Израильские военные оправдываются тем, что нейросети – очень точный инструмент, а алгоритмы аналитики могут превзойти человеческие возможности и могут помочь военным минимизировать потери.

Но некоторых аналитиков этот ответ не устраивает, они обращают внимание на быстрый и почти бесконтрольный факт разработки и использования систем на основе искусственного интеллекта. Кроме того, по мнению некоторых экспертов-правозащитников, сегодня грань между полуавтономными и полностью автономными системами настолько размыта, что часто нельзя разобрать – кто в итоге принимает военное решение: человек или машина.

"Если в расчетах ИИ есть ошибка, то кого мы виним в этой ошибке?", — задает риторический вопрос Таль Мимран, преподаватель международного права в Еврейском университете в Иерусалиме и бывший юрисконсульт армии. "Из-за ошибки нейросети или неправильного анализа вы можете уничтожить невинную семью или половину города и кто в итоге будет виноват?", — добавляет он.

Ранее Фокус рассказывал, что в будущем могут начаться войны с применением роботов и ИИ . Треть вооруженных сил будет роботизирована, а искусственный интеллект изменит ход войн, уверяет американский генерал Марк Милли.