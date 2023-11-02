Украинский дрон "Генерал Черешня" впервые разбил оккупантов на авдеевском терриконе (видео)

Под Авдеевкой оккупанты пытаются захватить высоту, чтобы контролировать коксохимический завод, но ВСУ имеют чем им противостоять.

Бойцы 2-го батальона 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины впервые уничтожили живую силу противника с помощью отечественного дрона "Генерал Черешня-7" на терриконе возле города Авдеевка в Донецкой области. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале мелитопольского партизанского отряда генерала Черешни в понедельник, 30 октября.

С помощью FPV-дрона украинские военные выбили оккупантов из района авдеевского террикона. На видео видно, как дрон-камикадзе пролетает над промзоной, а потом снижается, чтобы поразить свою цель.

"На авдеевском терриконе произошло первое поражение живой силы (противника,— ред.) FPV-дроном "Генерал Черешня-7" — подписали партизаны видеокадры.

Террикон находится рядом с коксохимическим заводом в Авдеевке Фото: Милитарный

Как пишет портал "Мілітарний", террикон вблизи Авдеевки важен для российских оккупантов, так как дает возможность удерживать огневой контроль над Авдеевским коксохимическим заводом. Террикон представляет собой гору отработанного шлака, там нет надежных природных укрытий, и размещать там военных опасно, так как они будут находиться в поле зрения противника. Поэтому, чтобы не дать российским оккупантам захватить стратегическую высоту, бойцы ВСУ начали издалека атаковать их дронами-камикадзе.

Отметим, что дроны "Генерал Черешня" изготавливают в Запорожье волонтеры ОО "Лаборатория исследований в сфере обороны". Ударный квадрокоптер запорожского производства может летать на расстояние более 10 километров и нести боеприпас весом полтора килограмма. Его задача — уничтожить живую силу и технику противника.

Основатель проекта Рудольф Акопян на своей странице в Facebook подтвердил успешное применение БПЛА:

"С почином нас. Собранные нами 50 тестовых дронов "Генерал Черешня -7", которые были переданы в подразделения ударных БПЛА, начали боевое применение. Произошло первое поражение живой силы кацапов нашим FPV-дроном "Генерал Черешня-7" одним из подразделений получивших от нас дроны".

Напомним, 31 октября мы писали о том, как ВСУ с помощью дрона уничтожили российскую установку "Метеорит". Дрон-камикадзе атаковал самоходную технику россиян на Авдеевском направлении, где в последнее время идут ожесточенные бои между украинскими военными и ВС РФ.

А несколько ранее мы писали о том, что FPV-дроны остановили наступление ВС РФ. Российские военные сбежали с места взрыва, но некоторые из оккупантов погибли во время детонации арсенала.