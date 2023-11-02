"Получил премию Дарвина": россиянин подорвался, пытаясь захватить дрон СБУ под Авдеевкой

Украинский беспилотник не смог долететь до своей цели, однако любопытный российский военный сам спровоцировал взрыв.

На Авдеевском направлении российский военный подорвался, взяв в руки дрон-камикадзе, запущенный бойцами Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины. Такой информацией в Telegram-канале поделился украинский волонтера и блогер Сергей Стерненко.

Во время боевой операции военнослужащие из Центра "А" запустили FPV-дрон Rusoriz в квадрат, где российские военные разместили свою бронетехнику. Беспилотник добрался до локации, но по неназванным причинам приземлился на землю возле дороги, возможно, у него разрядился аккумулятор.

В это время рядом с БПЛА проходила группа военных ВС РФ. Один из них отстал от сослуживцев, заинтересовался дроном и попытался взять его в руки. В этот момент боевая часть аппарата сдетонировала, и оккупант погиб в результате взрыва. Остальные военные, увидев это, бросились бежать.

"Россиянин получил премию Дарвина на авдеевском направлении. Воины ЦСО А СБУ отправили дрон на прогулку, но он устал и сел отдохнуть. К нему подошел заинтересованный оккупант и подорвался", — написал Сергей Стерненко.

Отметим, что ударные беспилотники могут быть оборудованы таймерами, которые заставляет боевую часть взорваться позже, если заряд не сдетонировал в результате падения из-за сбоя систем, работы РЭБ или выстрела ПВО. Такой алгоритм может быть вшита в "мозг" беспилотника. В сентябре россияне заявили, что ВСУ применяют такие дроны против них.

Напомним, 2 ноября мы писали о том, что украинский дрон "Генерал Черешня" впервые разбил оккупантов на авдеевском терриконе. Террикон вблизи Авдеевки важен для российских оккупантов, так как дает возможность удерживать огневой контроль над Авдеевским коксохимическим заводом.

31 октября мы писали о том, как ВСУ с помощью дрона уничтожили российскую установку "Метеорит". Дрон-камикадзе атаковал самоходную технику россиян на Авдеевском направлении, где в последнее время идут ожесточенные бои между украинскими военными и ВС РФ.