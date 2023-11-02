Слоны, вулканы и древние города: дрон поможет посетить уникальные места онлайн (видео)

Любой желающий может удаленно и в реальном времени управлять БПЛА, летающим над выбранным заповедником, но только полчаса.

Сервис NatureEye предлагает путешествовать по заповедникам в разных уголках мира, удаленно управляя беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщает медиа New Atlas.

Полет беспилотников длится 30 минут и стоит $95, до 50% доходов компания обещает тратить на охрану природы в разных районах. Сейчас можно выбрать экскурсию из ограниченного списка, представленного на сайте. Но представители сервиса обещают уже в ближайшее время открыть для своих клиентов холмы Кьюлу в Кении, Слоновые пески в Ботсване, вулкан Хверфьялл в Исландии, Мачу-Пикчу в Перу, реку Меконг в Камбодже и косу Дангенесс в штате Вашингтон.

После оплаты пользователю придется пройти онлайн-тренировку по управлению БПЛА длительностью 5-10 минут, после чего ему передают под контроль настоящий квадрокоптер DJI Mavic 3 Enterprise или Mavic 2 Zoom, находящийся на территории заповедника. Посетитель может осматриваться через HD-камеру дрона, управляя им в режиме реального времени через программу на экране компьютера или планшета. Самые яркие моменты можно сфотографировать, а потом скачать снимки на память после окончания путешествия.

Интерфейс NatureEye для управления дронами Фото: New Atlas

Пока дрон находится в воздухе, местный гид будет на связи с оператором БПЛА и расскажет о достопримечательностях и интересных объектах, над которыми пролетает дрон. При необходимости, сопровождающий может перехватить управление дроном.

Главный администратор NatureEye Мишель Вейл утверждает, что их система всенаправленного предотвращения столкновений с препятствиями не даст дронам врезаться в животных, деревья и другие преграды. Беспилотники также имеют ограничения по скорости, высоте и местоположению, а взлет и посадка осуществляются автоматически. Специальные пропеллеры сводят к минимуму шум во время полета, чтобы не тревожить диких животных.

Напомним, в сентябре фанаты онлайн трансляции помогли спасти жизнь туристу на Аляске. Зрители увидели растрепанного и измученного непогодой путешественника, который что-то пробормотал в объектив камеры. Они сразу сообщили о ситуации рейнджерам, которые занялись поиском мужчины.

А в начале июня 2015 года стало известно о том, что авиакомпания впервые осмотрела лайнер с помощью БПЛА. Бортовое оборудование беспилотника позволяет с высокой точностью обнаруживать места попадания молний в самолет и передавать их точные координаты оператору