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МирФан

Писали в чат: фанаты онлайн трансляции помогли спасти жизнь туристу на Аляске (видео)

Турист, потерялся на Аляске, путешественник, спасли жизнь туристу, смотрели стрим, онлайн трансляция, камера,
Фото: X/@exploreorg | Зрители наблюдали, как спасатели исчезают в тумане, направляясь на его поиски

Зрители увидели растрепанного и измученного непогодой путешественника, который что-то пробормотал в объектив камеры. Они сразу сообщили о ситуации рейнджерам, которые занялись поиском мужчины.

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В США любители дикой природы, следящие за прямой трансляцией из удаленного национального парка, заметили попавшего в беду туриста и сообщили властям, чем спасли ему жизнь. Об этом пишет The Guardian.

Люди заходили на сайт в надежде увидеть бурых медведей, которые ловят лосося и нагуливают жир перед зимней спячкой. Вместо этого любители дикой природы, наблюдавшие за работой веб-камеры одного из самых удаленных национальных парков Аляски, увидели растрепанного и измученного непогодой туриста, который пробормотал в объектив слова "Помогите мне".

По словам рейнджеров, эпизод, запечатленный камерой в национальном парке Катмаи, вызвал целую цепь событий, которые закончились тем, что неизвестный путешественник был благополучно найден поисково-спасательными группами.

"Фанаты онлайн трансляции предупредили нас о человеке, попавшем в беду на горе Дамплинг. Рейнджеры бросились в бой, организовали поиски и спасли человека", — говорится в сообщении компании Explore.org, обслуживающей веб-камеры для Службы национальных парков США (NPS), на сайте X, ранее известном как Twitter.

Турист, потерялся на Аляске, путешественник, спасли жизнь туристу, смотрели стрим, онлайн трансляция, камера, следили за медведями Fullscreen
Неизвестный путешественник был благополучно найден поисково-спасательными группами
Фото: X/@exploreorg

Представитель NPS Синтия Эрнандес сообщила, что комментарии, оставленные в чате пользователями веб-камер и предупредившие сотрудников сайта о бедствующем туристе, были переданы властям на Аляске, которые сразу же приняли меры.

"Парк направил поисково-спасательную группу на поиски туриста, который попал в ветреную и дождливую погоду с плохой видимостью. Через несколько часов рейнджеры парка нашли туриста целым и невредимым и вернули его в безопасное место", — рассказал Эрнандес газете Washington Post.

Те же зрители, которые первыми заметили туриста и разместили сообщение, могли наблюдать, как спасатели исчезают в тумане, направляясь на его поиски. В этом районе мало укрытий и нет сигнала сотовой связи.

Никакой информации о том, кем является спасенный турист и как он заблудился, не поступало. Мужчина был обнаружен недалеко от камеры, но неизвестно, слышал ли он сообщение, переданное властями в громкоговоритель записывающего устройства, в котором ему рекомендовалось оставаться на месте.

"Это был первый такой случай с медвежьими камерами. В тот день погода наверху была очень плохой, видимость составляла около 50 футов. А погода на вершине горы часто намного, намного хуже, чем за рекой", — сказал Майк Фитц, натуралист из Explore.

Ранее Фокус сообщал, что британец застрял в фургоне в 100 метрах от берега. Водитель микроавтобуса попытался укрыться на единственном оставшемся сухом участке земли рядом с сараем.

Также стало известно, что туристам пришлось уехать с курорта в Италии из-за нашествия кузнечиков. Люди не могли спать: балконы и целые стены домов были усеяны шумными насекомыми, которых принес африканский ветер.