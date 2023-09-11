Писали в чат: фанаты онлайн трансляции помогли спасти жизнь туристу на Аляске (видео)

Зрители увидели растрепанного и измученного непогодой путешественника, который что-то пробормотал в объектив камеры. Они сразу сообщили о ситуации рейнджерам, которые занялись поиском мужчины.

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В США любители дикой природы, следящие за прямой трансляцией из удаленного национального парка, заметили попавшего в беду туриста и сообщили властям, чем спасли ему жизнь. Об этом пишет The Guardian.

Люди заходили на сайт в надежде увидеть бурых медведей, которые ловят лосося и нагуливают жир перед зимней спячкой. Вместо этого любители дикой природы, наблюдавшие за работой веб-камеры одного из самых удаленных национальных парков Аляски, увидели растрепанного и измученного непогодой туриста, который пробормотал в объектив слова "Помогите мне".

По словам рейнджеров, эпизод, запечатленный камерой в национальном парке Катмаи, вызвал целую цепь событий, которые закончились тем, что неизвестный путешественник был благополучно найден поисково-спасательными группами.

"Фанаты онлайн трансляции предупредили нас о человеке, попавшем в беду на горе Дамплинг. Рейнджеры бросились в бой, организовали поиски и спасли человека", — говорится в сообщении компании Explore.org, обслуживающей веб-камеры для Службы национальных парков США (NPS), на сайте X, ранее известном как Twitter.

Неизвестный путешественник был благополучно найден поисково-спасательными группами Фото: X/@exploreorg

Представитель NPS Синтия Эрнандес сообщила, что комментарии, оставленные в чате пользователями веб-камер и предупредившие сотрудников сайта о бедствующем туристе, были переданы властям на Аляске, которые сразу же приняли меры.

"Парк направил поисково-спасательную группу на поиски туриста, который попал в ветреную и дождливую погоду с плохой видимостью. Через несколько часов рейнджеры парка нашли туриста целым и невредимым и вернули его в безопасное место", — рассказал Эрнандес газете Washington Post.

Те же зрители, которые первыми заметили туриста и разместили сообщение, могли наблюдать, как спасатели исчезают в тумане, направляясь на его поиски. В этом районе мало укрытий и нет сигнала сотовой связи.

Никакой информации о том, кем является спасенный турист и как он заблудился, не поступало. Мужчина был обнаружен недалеко от камеры, но неизвестно, слышал ли он сообщение, переданное властями в громкоговоритель записывающего устройства, в котором ему рекомендовалось оставаться на месте.

"Это был первый такой случай с медвежьими камерами. В тот день погода наверху была очень плохой, видимость составляла около 50 футов. А погода на вершине горы часто намного, намного хуже, чем за рекой", — сказал Майк Фитц, натуралист из Explore.

Ранее Фокус сообщал, что британец застрял в фургоне в 100 метрах от берега. Водитель микроавтобуса попытался укрыться на единственном оставшемся сухом участке земли рядом с сараем.

Также стало известно, что туристам пришлось уехать с курорта в Италии из-за нашествия кузнечиков. Люди не могли спать: балконы и целые стены домов были усеяны шумными насекомыми, которых принес африканский ветер.