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Писали в чат: фанати онлайн трансляції допомогли врятувати життя туристу на Алясці (відео)

Турист, загубився на Алясці, мандрівник, врятували життя туристу, дивилися стрім, онлайн трансляція, камера,
Фото: X/@exploreorg | Глядачі спостерігали, як рятувальники зникають у тумані, прямуючи на його пошуки

Глядачі побачили розпатланого і змученого негодою мандрівника, який щось пробурмотів в об'єктив камери. Вони одразу повідомили про ситуацію рейнджерам, які зайнялися пошуком чоловіка.

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У США любителі дикої природи, які стежать за прямою трансляцією з віддаленого національного парку, помітили туриста, який потрапив у біду, і повідомили владі, чим врятували йому життя. Про це пише The Guardian.

Люди заходили на сайт у надії побачити бурих ведмедів, які ловлять лосося і нагулюють жир перед зимовою сплячкою. Натомість любителі дикої природи, які спостерігали за роботою вебкамери одного з найвіддаленіших національних парків Аляски, побачили розпатланого і змученого негодою туриста, який пробурмотів в об'єктив слова "Допоможіть мені".

За словами рейнджерів, епізод, зафіксований камерою в національному парку Катмаї, викликав цілий ланцюг подій, які закінчилися тим, що невідомого мандрівника знайшли пошуково-рятувальні групи.

"Фанати онлайн-трансляції попередили нас про людину, яка потрапила в біду на горі Дамплінг. Рейнджери кинулися в бій, організували пошуки та врятували людину", — ідеться в повідомленні компанії Explore.org, що обслуговує вебкамери для Служби національних парків США (NPS), на сайті X, раніше відомому як Twitter.

Турист, загубився на Алясці, мандрівник, врятували життя туристу, дивилися стрім, онлайн трансляція, камера, стежили за ведмедями Fullscreen
Невідомий мандрівник був благополучно знайдений пошуково-рятувальними групами
Фото: X/@exploreorg

Представник NPS Синтія Ернандес повідомила, що коментарі, які залишили в чаті користувачі вебкамер і які попередили співробітників сайту про туриста, що потерпає від нещастя, передали владі на Алясці, яка одразу ж ужила заходів.

"Парк направив пошуково-рятувальну групу на пошуки туриста, який потрапив у вітряну і дощову погоду з поганою видимістю. Через кілька годин рейнджери парку знайшли туриста цілим і неушкодженим і повернули його в безпечне місце", — розповів Ернандес газеті Washington Post.

Ті ж глядачі, які першими помітили туриста і розмістили повідомлення, могли спостерігати, як рятувальники зникають у тумані, прямуючи на його пошуки. У цьому районі мало укриттів і немає сигналу стільникового зв'язку.

Жодної інформації про те, ким є врятований турист і як він заблукав, не надходило. Чоловіка було виявлено недалеко від камери, але невідомо, чи чув він повідомлення, передане владою в гучномовець записувального пристрою, в якому йому рекомендувалося залишатися на місці.

"Це був перший такий випадок із ведмежими камерами. Того дня погода нагорі була дуже поганою, видимість становила близько 50 футів. А погода на вершині гори часто набагато, набагато гірша, ніж за річкою", — сказав Майк Фітц, натураліст з Explore.

Раніше Фокус повідомляв, що британець застряг у фургоні за 100 метрів від берега. Водій мікроавтобуса спробував сховатися на єдиній сухій ділянці землі, що залишилася, поруч із сараєм.

Також стало відомо, що туристам довелося виїхати з курорту в Італії через нашестя коників. Люди не могли спати: балкони та цілі стіни будинків були всіяні галасливими комахами, яких приніс африканський вітер.