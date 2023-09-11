Писали в чат: фанати онлайн трансляції допомогли врятувати життя туристу на Алясці (відео)

Глядачі побачили розпатланого і змученого негодою мандрівника, який щось пробурмотів в об'єктив камери. Вони одразу повідомили про ситуацію рейнджерам, які зайнялися пошуком чоловіка.

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У США любителі дикої природи, які стежать за прямою трансляцією з віддаленого національного парку, помітили туриста, який потрапив у біду, і повідомили владі, чим врятували йому життя. Про це пише The Guardian.

Люди заходили на сайт у надії побачити бурих ведмедів, які ловлять лосося і нагулюють жир перед зимовою сплячкою. Натомість любителі дикої природи, які спостерігали за роботою вебкамери одного з найвіддаленіших національних парків Аляски, побачили розпатланого і змученого негодою туриста, який пробурмотів в об'єктив слова "Допоможіть мені".

За словами рейнджерів, епізод, зафіксований камерою в національному парку Катмаї, викликав цілий ланцюг подій, які закінчилися тим, що невідомого мандрівника знайшли пошуково-рятувальні групи.

"Фанати онлайн-трансляції попередили нас про людину, яка потрапила в біду на горі Дамплінг. Рейнджери кинулися в бій, організували пошуки та врятували людину", — ідеться в повідомленні компанії Explore.org, що обслуговує вебкамери для Служби національних парків США (NPS), на сайті X, раніше відомому як Twitter.

Невідомий мандрівник був благополучно знайдений пошуково-рятувальними групами Фото: X/@exploreorg

Представник NPS Синтія Ернандес повідомила, що коментарі, які залишили в чаті користувачі вебкамер і які попередили співробітників сайту про туриста, що потерпає від нещастя, передали владі на Алясці, яка одразу ж ужила заходів.

"Парк направив пошуково-рятувальну групу на пошуки туриста, який потрапив у вітряну і дощову погоду з поганою видимістю. Через кілька годин рейнджери парку знайшли туриста цілим і неушкодженим і повернули його в безпечне місце", — розповів Ернандес газеті Washington Post.

Ті ж глядачі, які першими помітили туриста і розмістили повідомлення, могли спостерігати, як рятувальники зникають у тумані, прямуючи на його пошуки. У цьому районі мало укриттів і немає сигналу стільникового зв'язку.

Жодної інформації про те, ким є врятований турист і як він заблукав, не надходило. Чоловіка було виявлено недалеко від камери, але невідомо, чи чув він повідомлення, передане владою в гучномовець записувального пристрою, в якому йому рекомендувалося залишатися на місці.

"Це був перший такий випадок із ведмежими камерами. Того дня погода нагорі була дуже поганою, видимість становила близько 50 футів. А погода на вершині гори часто набагато, набагато гірша, ніж за річкою", — сказав Майк Фітц, натураліст з Explore.

Раніше Фокус повідомляв, що британець застряг у фургоні за 100 метрів від берега. Водій мікроавтобуса спробував сховатися на єдиній сухій ділянці землі, що залишилася, поруч із сараєм.

Також стало відомо, що туристам довелося виїхати з курорту в Італії через нашестя коників. Люди не могли спати: балкони та цілі стіни будинків були всіяні галасливими комахами, яких приніс африканський вітер.