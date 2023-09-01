Неймовірний момент: фотографка опинилася в оточенні вовчої зграї в Арктиці (відео)

Одразу 13 вовків оточили Мелін Еллвангер та її колегу. Дівчина, яка має 5-річний досвід фотографування дикої природи, зберігає спокій і врівноваженість.

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20-річна фотографка дикої природи Мелін Еллвангер опинилася в оточенні вовчої зграї під час свого візиту в канадську Арктику. Про це пише Miami Herald.

Дівчина працювала в околицях Черчилля (Манітоба), коли помітила, що опинилася серед небезпечних тварин.

"Під час мого візиту в Арктику сталося щось неймовірне…", — написала вона у відеоролику TikTok від 24 серпня.

На початку ролика крупним планом показано її обличчя, на якому видно кристали льоду на віях і бровах на тлі замерзлого пейзажу. Потім вона збільшує масштаб, і за її спиною з'являються кілька вовків, які з цікавістю дивляться в камеру. Тринадцять вовків оточили Еллвангер та її колегу. Потім видно, як вони потягуються, як це робить собака, виють, граються і катаються по снігу.

@meline.wildlife Surrounded by 13 wild wolves in the Arctic 🐺 ♬ Originalton - Meline.Ellwangerr

Дівчина, яка має 5-річний досвід фотографування дикої природи, упродовж усього відеоролика зберігає спокій і врівноваженість.

Невідомо, коли було знято відео. Еллвангер розповіла про пережитий досвід в Instagram від 27 березня.

"Я приїхала з надією побачити вовків, але ця поїздка перевершила всі мої очікування", — написала вона в підписі.

У цьому районі ніколи не полювали на вовків Фото: Instagram/meline.ellwanger

Вона також розповіла, що цей район унікальний тим, що на вовків тут ніколи не полювали.

"Оскільки в них ніколи не було поганого досвіду спілкування з людьми, вони стають вельми цікавими. У нас було дві неймовірні зустрічі з вовчою зграєю, яка пройшла повз нас лише за пару футів. Вони були неймовірно цікаві, але при цьому обережні. Вовки обійшли нас і, пройшовши далі, почали гратися і бігати, абсолютно не турбуючись про нашу присутність", — йдеться в її повідомленні.

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