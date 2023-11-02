Англия создаст суперкомпьютер для ИИ на 5448 чипах Nvidia GH200: хочет догнать США и Китай

Постройка суперкомпьютера Isambard-AI обойдется бюджету Великобритании в $273 миллиона и он будет закончен в следующем году.

Правительство Великобритании на AI Safety Summit заявило, что инвестирует $273 миллиона в суперкомпьютер Isambard-AI с искусственным интеллектом, чтобы стать лидером в этой области, стремясь догнать США и Китай. Об этом сообщает The Register.

Свое название суперкомпьютер получит в честь британского инженера XIX века Исамбарда Брюнеля, который разработал для британской империи революционные методы строительства мостов и кораблей. Правительство Великобритании заявило, что Isambard-AI станет самым совершенным компьютером в Великобритании, и после завершения он будет "в 10 раз быстрее, чем нынешние самые быстрые суперкомпьютеры в стране".

Суперкомпьютер оснастят 5448 суперпроцессорами Nvidia GH200 Grace Hopper, мощными чипами искусственного интеллекта. Суперчип Nvidia Grace Hopper — это революционный ускоренный процессор, изначально разработанный для крупномасштабных приложений искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений (HPC).

Этот суперчип обеспечит до 10 раз более высокую производительность для приложений, обрабатывающих терабайты данных, что позволит ученым и исследователям находить беспрецедентные решения самых сложных проблем в мире.

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг представляет процессор GH200 Grace Hopper Фото: Facebook

При этом будущий суперкомпьютер Isambard-AI будут создавать инженеры Hewlett Packard Enterprise и его в будущем подключат к недавно анонсированному кембриджскому суперкомпьютеру под названием Dawn AI.

Этот компьютер, созданный Dell и британской фирмой StackPC, будет оснащен более чем 1000 чипами Intel, использующими водяное охлаждение для снижения энергопотребления. Ожидается, что он начнет работать в ближайшие два месяца.

Ученые соединят вместе два суперкомпьютера Dawn и Isambard-AI Фото: University of Cambridge

Правительство Великобритании надеется, что два объединенных суперкомпьютера добьются прорыва в термоядерной энергетике, здравоохранении и моделировании климата. По заявлению правительства, машины будут запущены летом 2024 года и помогут исследователям анализировать передовые модели искусственного интеллекта для проверки функций безопасности и добиться прорыва в разработке лекарств и чистой энергии.

Объявление о создании суперкомпьютера было сделано во время саммита по безопасности ИИ в Великобритании, где лидеры нескольких стран встречаются, чтобы обсудить будущее ИИ и его потенциальные риски.

По словам Саймона Макинтош-Смита из Бристольского университета, как только суперкомпьютер будет запущен, Isambard-AI "станет одной из самых мощных систем искусственного интеллекта для открытой науки в мире".

Ранее Фокус сообщал, что уже создан самый мощный суперкомпьютер в мире. В его состав входит 85 тысяч процессоров.