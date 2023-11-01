AI Safety Summit: чем пугал Илон Маск и к чему призывал король Чарльз на саммите об ИИ

Представители государств и эксперты по искусственному интеллекту из 28 стран, в том числе и из Украины, собрались в Великобритании, чтобы обсудить, как должен развиваться ИИ и нейросети дальше.

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Саммит AI Safety, посвященный проблематике искусственного интеллекта, его развитию и безопасности начался сегодня в Блетчли-парке, недалеко от Милтон-Кинса в Великобритании, в котором принимают участие представители 28 стран, включая скандального миллиардера Илона Маска. Об этом сообщает Reuters.

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Идея саммита в объединении США, Великобритании, Китая и других стран в отстаивании "человекоориентированного, заслуживающего доверия и ответственного" подход к искусственному интеллекту, и принятия беспрецедентных глобальных обязательств в его контрорлировании.

Этот двухдневный саммит, возглавляемый премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Блетчли-парке, направлен на устранение "потенциала серьезного, даже катастрофического вреда", наносимого передовыми моделями искусственного интеллекта, и пропагандирует международное сотрудничество как лучшее средство смягчения таких рисков. По сообщению Financial Times, в число подписантов общего договора об ИИ также входят ЕС, Франция, Германия, Япония, Кения и Нигерия. Несмотря на эту веху, на саммите ожидаются дебаты относительно степени регулирования ИИ.

Илон Маск вновь заявляет о риске ИИ

Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, участвующий в саммите, постоянно выражал обеспокоенность по поводу опасностей искусственного интеллекта, выступив с серьезным предупреждением о "катастрофическом разрушении человеческой цивилизации" как о потенциальном последствии. Отвечая на вопрос Sky News во время саммита, рассматривает ли Маск искусственный интеллект в качестве угрозы человечеству, он ответил, что ИИ все еще представляет для нас большой риск.

Это опасение совпадает с подписанием такими странами, как США и Китай, соглашения о сотрудничестве с Великобританией, направленного на устранение потенциально "катастрофических" опасностей, создаваемых ИИ. В соответствующей декларации, получившей поддержку ведущих мировых держав в области искусственного интеллекта из 28 стран, подчеркивается важность международного сотрудничества в использовании потенциала технологий при обеспечении безопасности людей.

Илон Маск и замминистра цифровой трансформации Украины Георгий Дубинский Фото: Facebook

О чем заявят США в рамках AI Safety

Планируется, что вице-президент США Камала Харрис в своем выступлении изложит растущие риски, связанные с искусственным интеллектом, призвав к международному сотрудничеству и более строгим стандартам для защиты потребителей от этой технологии.

"Как показала история, в условиях отсутствия регулирования и строгого государственного контроля некоторые технологические компании предпочитают ставить прибыль выше благополучия своих клиентов; безопасность наших сообществ; и стабильность наших демократий", — говорится в опубликованном тексте выступления.

Речь является частью масштабных усилий Белого дома по введению ограничений на новые инструменты искусственного интеллекта, которые быстро появляются на рынке, часто практически без надзора со стороны регулирующих органов.

Король Чарльз призвал к совместным действиям

К участникам саммита в первый день работы по видеосвязи обратился король Великобритании Чарльз. Он подчеркнул необходимость решения проблем, связанных с искусственным интеллектом, "с чувством безотлагательности, единства и коллективной решимости".

В своей речи король Чарльз сравнил развитие сложного искусственного интеллекта с событием, равным по значению открытию электричества. Он подчеркнул, что смягчение рисков, связанных с ИИ, аналогично усилиям по решению проблемы изменения климата, требует инклюзивного диалога, охватывающего сообщества, правительственные органы, гражданское общество и частный сектор.

Ранее Фокус сообщал, что "искусственный интеллект" стало главным словосочетанием 2023 года в английском языке. К такому выводу пришли составители и редакторы известного британского словаря.