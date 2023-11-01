AI Safety Summit: чим лякав Ілон Маск і до чого закликав король Чарльз на саміті про ШІ

Представники держав та експерти зі штучного інтелекту з 28 країн, зокрема й з України, зібралися у Великій Британії, щоб обговорити, як має розвиватися ШІ та нейромережі далі.

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Саміт AI Safety, присвячений проблематиці штучного інтелекту, його розвитку та безпеці, розпочався сьогодні в Блетчлі-парку, недалеко від Мілтон-Кінса у Великій Британії, в якому беруть участь представники 28 країн, включно зі скандальним мільярдером Ілоном Маском. Про це повідомляє Reuters.

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Ідея саміту в об'єднанні США, Великої Британії, Китаю та інших країн в обстоюванні "людиноорієнтованого, такого, що заслуговує на довіру та відповідального" підходу до штучного інтелекту, і прийняття безпрецедентних глобальних зобов'язань у його контролюванні.

Цей дводенний саміт, очолюваний прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком у Блетчлі-парку, спрямований на усунення "потенціалу серйозної, навіть катастрофічної шкоди", якої завдають передові моделі штучного інтелекту, і пропагує міжнародне співробітництво як найкращий засіб пом'якшення таких ризиків. За повідомленням Financial Times, до числа підписантів спільного договору про ШІ також входять ЄС, Франція, Німеччина, Японія, Кенія і Нігерія. Попри цю віху, на саміті очікуються дебати щодо ступеня регулювання ШІ.

Ілон Маск знову заявляє про ризик ШІ

Ілон Маск, власник SpaceX і Tesla, який бере участь у саміті, постійно висловлював занепокоєння з приводу небезпек штучного інтелекту, виступивши з серйозним попередженням про "катастрофічну руйнацію людської цивілізації" як про потенційний наслідок. Відповідаючи на запитання Sky News під час саміту, чи розглядає Маск штучний інтелект як загрозу людству, він відповів, що ШІ все ще становить для нас великий ризик.

Це побоювання збігається з підписанням такими країнами, як США і Китай, угоди про співпрацю з Великою Британією, спрямованої на усунення потенційно "катастрофічних" небезпек, створюваних ШІ. У відповідній декларації, що здобула підтримку провідних світових держав у галузі штучного інтелекту з 28 країн, наголошується на важливості міжнародної співпраці у використанні потенціалу технологій під час забезпечення безпеки людей.

Ілон Маск і заступник міністра цифрової трансформації України Георгій Дубінський Фото: Facebook

Про що заявлять США в рамках AI Safety

Планується, що віцепрезидентка США Камала Гарріс у своєму виступі викладе зростаючі ризики, пов'язані зі штучним інтелектом, закликавши до міжнародної співпраці та суворіших стандартів для захисту споживачів від цієї технології.

"Як показала історія, в умовах відсутності регулювання і суворого державного контролю деякі технологічні компанії вважають за краще ставити прибуток вище за благополуччя своїх клієнтів, безпеку наших спільнот, і стабільність наших демократій", — йдеться в опублікованому тексті виступу.

Промова є частиною масштабних зусиль Білого дому із запровадження обмежень на нові інструменти штучного інтелекту, які швидко з'являються на ринку, часто практично без нагляду з боку регулювальних органів.

Король Чарльз закликав до спільних дій

До учасників саміту в перший день роботи по відеозв'язку звернувся король Великої Британії Чарльз. Він наголосив на необхідності розв'язання проблем, пов'язаних зі штучним інтелектом, "з почуттям невідкладності, єдності та колективної рішучості".

У своїй промові король Чарльз порівняв розвиток складного штучного інтелекту з подією, рівною за значенням відкриттю електрики. Він наголосив, що пом'якшення ризиків, пов'язаних із ШІ, аналогічно зусиллям із розв'язання проблеми зміни клімату, вимагає інклюзивного діалогу, що охоплює громади, урядові органи, громадянське суспільство і приватний сектор.

Раніше Фокус повідомляв, що "штучний інтелект" стало головним словосполученням 2023 року в англійській мові. Такого висновку дійшли укладачі та редактори відомого британського словника.