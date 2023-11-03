Российская компания будет производить беспилотники в Узбекистане, – СМИ

Производитель Flyseeagro утверждает, что его БПЛА предназначены для сельского хозяйства и не могут быть использованы для военных целей.

В свободной экономической зоне Узбекистана "Навои" будет построен завод по производству БПЛА. Об этом в четверг, 2 ноября сообщило издание Kun.

Компания Flyseeagro, согласно информации на ее сайте, расположена в Краснодаре, имеет "один из самых современных технопарков" в России и "опыт применения новейших технологий" в сельском хозяйстве.

Компания Flyseeagro заявила, что ее продукция используется исключительно в агробизнесе и не предназначена для военных целей. Соглашение о строительстве производственной линии БПЛА в свободной экономической зоне "Навои" компанией Flyseeagro было подписано на этой неделе и предусматривает пятилетний план инвестиций на сумму 80 миллионов долларов.

"Стороны определили приоритетные направления Программы следующие: разработка БАС [беспилотных авиационных систем] для различных нужд сельского хозяйства… экспорт готовых комплексов БАС на внешние рынки (в том числе, на Российский рынок)", – говорится в заявлении Flyseeagro.

Компания также свой новый проект в Узбекистане, как "трамплин для выхода на инвестиционные рынки Ближнего Востока".

Свободная экономическая зона Узбекистана "Навои" предлагает своим инвесторам в сфере инноваций и высоких технологий работать без налогов на срок от трех до десяти лет в зависимости от общего объема инвестиций.

Гендиректор "Навои" Хабиб Абдуллаев подтвердил заявление представителя Flyseeagro о том, что беспилотники, которые будут производиться на территории свободной экономической зоны предназначены для сельского хозяйства. По его словам, у дронов Flyseeagro "совершенно другие параметры", что делает "невозможным" их использование в военных целях.

Какие дроны будет выпускать новый завод Flyseeagro

Новый завод планируют оборудовать 3D-принтерами, станками с ЧПУ и автоматизированными сварочными аппаратами. Отмечается, что оборудование будет закуплено за рубежом, в частности – в США

Компания декларирует, что ее дроны будут применяться для таких целей:

мониторинг посевов;

выявление болезней растений;

оптимизация орошения;

распыление удобрений;

создание карт в режиме реального времени с помощью технологии LiDAR.

Отметим, что любые беспилотные летательные аппараты считаются технологиями двойного назначения, которые потенциально могут использоваться в ходе боевых действий и для разведки местности. Поэтому производители БПЛА, поставляющие свою продукцию в РФ, подпадают под западные санкции.

Напомним, Россия модифицирует дроны Shahed и может запустить массовое производство. Аналитики еще с этого лета начали фиксировать конструктивные модификации у Shahed-136, которые россияне маркируют "Герань-2".

Ранее Фокус писал, что оккупанты хотят запустить в Севастополе центр по созданию дронов. Сейчас России сложно производить беспилотники из-за острого дефицита электроники, а ее собственные микрочипы не подходят для такой техники.