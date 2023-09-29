Россия модифицирует дроны Shahed и может запустить массовое производство, — Генштаб (фото)

Аналитики еще с этого лета начали фиксировать конструктивные модификации у Shahed-136, которые россияне маркируют "Герань-2".

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Россия может наладить массовое производство дронов-камикадзе типа Shahed. Об этом свидетельствуют последние модификации этих беспилотников, сообщает Генштаб ВСУ.

Представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генерального штаба ВСУ капитан Андрей Рудик на брифинге в Military Media Center рассказал, что аналитики с лета начали фиксировать конструктивные модификации в Shahed-136 или как их маркируют россияне "Герань-2".

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"Мы не исключаем факт того, что Российская Федерация, ища простые технические решения, удешевляя материалы и налаживая поставки компонентов-заменителей, пытается наладить производство данного барражирующего боеприпаса и сделать его массовым", — отметил офицер.

Россия может запустить массовое производство дронов Shahed

Известно, что среди изменений, которые фиксируют аналитики:

принципиально отличную боевую часть, которая теперь имеет начинку элементами поражения в виде вольфрамовых шариков;

замену страны производителя силовой установки (двигатель MicroPilot UAV Flight Control Systems MD550 вместо Mado MD550);

модификацию корпуса (на замену цельнолитому применяется композитный фюзеляж с наполнителем по типу монтажной пены);

использование нового сервопривода KST X30-12-165;

использование блока "Комета" российского производства в системе навигации.

Россия может запустить массовое производство дронов Shahed Россия может запустить массовое производство дронов Shahed

Впрочем, по словам Андрея Рудика, новый Shahed 136/Герань-2 принципиально не отличается от более ранних образцов, а выявленные отличия носят косметический характер и обусловлены стремлением удешевления производства. К тому же попытки такого "импортозамещения" свидетельствуют о действенности международных санкций.

РФ использовала 44 "шахеды" в ночь на 28 сентября

Сегодня Воздушные силы ВСУ сообщили, что украинская ПВО уничтожила 34 "шахеды" и 6 разведывательных беспилотников во время ночной атаки .

Российские оккупанты атаковали иранскими ударными дронами Кировоградскую область. Есть попадания, но, к счастью, обошлось без жертв.

Вечером 27 сентября ВС РФ нанесли ракетный удар по Николаеву. Есть попадание в объект инфраструктуры в окрестностях города. Также в течение ночи 28 сентября ВС РФ атаковали Николаевскую область "шахедами". Силы ПВО сбили большое количество вражеских дронов.

Кроме того, ночью российские захватчики вновь атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Силы ПВО отработали на отлично. Этой же ночью враг атаковал ударными иранскими дронами и Черкасскую область. По ним также отработали силы ПВО.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 26 сентября ВС РФ обстреляли переправу Орловка — Исакча в Измаильском районе Одесской области. Пострадала портовая инфраструктура и более 30 грузовиков, а также двое водителей получили ранения.