Росія модифікує дрони Shahed та може запустити масове виробництво, – Генштаб (фото)

Аналітики ще з цього літа почали фіксувати конструктивні модифікації у Shahed-136, які росіяни маркують "Герань-2".

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Росія може налагодити масове виробництво дронів-камікадзе типу Shahed. Про це свідчать останні модифікації цих безпілотників, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генерального штабу ЗСУ капітан Андрій Рудик на брифінгу у Military Media Center розповів, що аналітики з літа почали фіксувати конструктивні модифікації у Shahed-136 або ж як їх маркують росіяни "Герань-2".

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"Ми не виключаємо факт того, що Російська Федерація, шукаючи прості технічні рішення, здешевлюючи матеріали та налагоджуючи постачання компонентів-замінників, намагається налагодити виробництво даного баражуючого боєприпасу та зробити його масовим", – зазначив офіцер.

Росія може запустити масове виробництво дронів Shahed

Відомо, що серед змін, які фіксують аналітики:

принципово відмінну бойову частину, яка тепер має начиння елементами ураження у вигляді вольфрамових кульок;

заміну країни виробника силової установки (двигун MicroPilot UAV Flight Control Systems MD550 замість Mado MD550);

модифікацію корпусу (на заміну цільнолитому застосовується композитний фюзеляж з наповнювачем по типу монтажної піни);

використання нового сервоприводу KST X30-12-165;

використання блоку "Комета" російського виробництва у системі навігації.

Росія може запустити масове виробництво дронів Shahed Росія може запустити масове виробництво дронів Shahed

Втім, за словами Андрія Рудика, новий Shahed 136/Герань-2 принципово не відрізняється від більш ранніх зразків, а виявленні відмінності мають косметичний характер і обумовлені прагненням здешевлення виробництва. До того ж спроби такого "імпортозаміщення" свідчать про дієвість міжнародних санкцій.

РФ використала 44 "шахеди" в ніч проти 28 вересня

Сьогодні Повітряні сили ЗСУ повідомили, що українська ППО знищила 34 "шахеди" та 6 розвідувальних безпілотників під час нічної атаки.

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Ввечері 27 вересня ЗС РФ завдали ракетного удару по Миколаєву. Є влучання в об’єкт інфраструктури на околицях міста. Також впродовж ночі 28 вересня ЗС РФ атакували Миколаївську область "шахедами". Сили ППО збили велику кількість ворожих дронів.

Окрім того, вночі російські загарбники знов атакували Одеську область ударними безпілотниками. Сили ППО відпрацювали на відмінно. Цієї ж ночі ворог атакував ударними іранськими дронами й Черкащину. По них також відпрацювали сили ППО.

Нагажаємо, раніше повідомлялося, що в ніч проти 26 вересня ЗС РФ обстріляли переправу Орлівка — Ісакча в Ізмаїльському районі Одеської області. Постраждала портова інфраструктура і понад 30 вантажівок, а також двоє водіїв дістали поранення.