Уникальный телевизор LG на роликах впервые поставят в Европу: чем удивляет StanbyME (видео)

Модель получила мощный аккумулятор, которого хватает на три часа работы, встроенные динамики и сенсорный экран, вращающийся под разными углами.

LG поставит в Великобританию новые портативные телевизоры StanbyME, которые выделяются необычной подставкой на колесах. Об этом сообщило медиа Forbes в среду, 1 ноября.

Оригинальная модель StanbyME имеет 27-дюймовый экран с текстурированной задней панелью Pure Beige, закрепленный на длинном креплении и утяжеленной опорной плите со скрытыми роликами, которые позволяют быстро перемещать телевизор из одной комнаты в другую. Кроме того, устройство достаточно легкое (вес составляет 17,5 кг), чтобы перенести его через порог или поднять наверх по лестнице.

Телевизор имеет встроенный аккумулятор, позволяющий до трех часов работы на одной зарядке — этого хватит, чтобы посмотреть большинство фильмов от начала до конца. Пульт дистанционного управления имеется, но таскать его повсюду за собой не обязательно, ведь StanbyME оборудован сенсорным экраном.

Телевизор StandByMe LG скоро будет в Европе Фото: Скриншот

Высота экрана регулируется в диапазоне от 1 до 1,4 м, его можно поворачивать на 180 градусов, наклонять на 50 градусов. Это позволит быстро настроить положение для большинства углов обзора. Экран имеет разрешение только Full HD, а не 4K, но поддерживает HDR (в вариантах HDR10 и HLG), работает на процессоре Alpha 7 Gen 4 AI, который ранее использовался в обычных ЖК-телевизорах LG среднего класса, и подкрепляет изображение встроенной звуковой системой мощностью 2 x 10 Вт.

StanbyME поставляется с предустановленной платформой Smart TV от LG, webOS. Он будет поддерживать основные приложения, такие как Netflix, Disney Plus и Prime Video. StanbyME также поддерживает AirPlay 2 и Mobile Screen Mirroring, что означает, что вы можете зеркально отображать и подключать свой телефон к телевизору для видеозвонков или для потоковой передачи других медиафайлов. Устройство не имеет встроенного тюнера, но поддерживает подключение приставок через HDMI и USB.

Телевизор StanbyME производитель впервые представил еще в декабре 2021 года, но он впервые появится в Европе только 28 ноября, когда начнутся продажи в Великобритании. Возможно, вскоре модель начнут продавать и в других европейских странах. Цена LG StanbyME в США составляет $999 (36,2 тыс грн), в Великобритании — $1454 (52,7 тыс грн).

Напомним, в августе LG представила "телевизор в чемодане" — модель SmartTV, смотреть видеоконтент по которой можно где угодно. StanbyME Go с экраном в 27 дюймов может работать до трех часов без подзарядки, а также поддерживает AirPlay, дублирование экрана и даже голосовое управление.

А в середине июля стало известно, что LG выпустила первый в мире беспроводной телевизор. Эту модель телевизора беспроводным AV-подключением можно размещать в любом удобном уголке дома, не загромождая пространство проводами и кабелями.