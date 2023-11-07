ВС РФ впервые получили дроны-камикадзе "Скальпель": чем они отличаются от "Ланцетов" (видео)

Новые БПЛА "Скальпель" уступают своим предшественникам по многим характеристикам, зато в 17 раз дешевле, признают оккупанты.

Армия России доставила на территорию Украины первую партию новых ударных беспилотников "Скальпель", чтобы применять их в боевых действиях. Об этом исследователь беспилотных военных систем и аналитик американской исследовательской организации "Центр военно-морского анализа" (CNA) Сэмюэл Бендетт написал в социальной сети X.

Он обратил внимание на видео, опубликованное российским Telegram-каналом "Батальона Восток" — вооруженного формирования так называемой "ДНР". На нем бойцы выгружают продолговатые изделия длиной около двух метров, упакованные в картон, и складывают их у стены внутри помещения. Судя по ролику, беспилотники доставили в разобранном состоянии — отдельно корпус и крылья.

Авторы публикации утверждают, что это первая партия "Скальпелей", которая уже готова к применению. Такие беспилотники являются упрощенной, но более доступной версией российского барражирующего боеприпаса "Ланцет", уступающей по ряду технических характеристики.

"Мы не ставим перед собой задачу создать конкуренцию — мы хотим наполнить фронт необходимыми средствами поражения", — пишут в "Батальоне Восток".

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский отдельно отметил, что базовая версия "Скальпеля" обошлась подразделению в 17 раз дешевле "Ланцета". Он отметил, что образцы пока будут проходить боевые испытания, после чего — доработку.

Беспилотники "Скальпель" разработало КБ "Восток" из Рязани. Представители организации в сентябре сообщили, что проводили летные испытания и готовились в октябре поставить готовую технику ВС РФ для применения на войне в Украине. Такие дроны якобы заказали несколько неназванных подразделений армии оккупантов.

"Скальпель" получил перекрестную конструкцию крыла, как у "Ланцет", но меньшие размеры. Внутри находится отсек для полезной нагрузки иаметром 125 мм и длиной 650 мм, куда можно заложить разные типы боевых частей весом до 5 кг. В КБ "Восток" уверяют, что взлетный вес аппарата составляет 10,5 кг, дальность полета — 40 км, крейсерская скорость — 120 км/ч.

Российский беспилотник "Скальпель" Фото: Twitter

"Ланцеты" производит российская компания ZALA AERO GROUP. Согласно сайту производителя, этот барражирующий боеприпас использует координатную, электрооптическую и комбинированную системы наведения. Беспилотник также передает оператору изображение с тепловизионной камеры, чтобы военные могли подтвердить поражение. "Ланцет" может летать около 40 минут благодаря электрическому двигателю.

Как пишет портал "Армія Inform", существуют как минимум две версии — "Ланцет-1" и "Ланцет-3". Они имеют одинаковый планер с двумя X-образными крыльями и похожую электронику, а отличаются преимущественно размерами и полезной нагрузкой. У "Ланцет-1" максимальный взлетный вес составляет 5 кг и боевая часть — 1 кг, а у "Ланцет-3" — 12 кг и 3 кг соответственно.

В начале ноября Минобороны Великобритании назвало "Ланцет" одним из самых эффективных средств ВС РФ. По данным разведки, российские военные используют эти дроны для атаки самых приоритетных целей, в том числе артиллерию ВСУ.