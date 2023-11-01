"Являются одними из самых эффективных средств": Минобороны Британии рассказало о новом вооружении ВС РФ

Вооруженные силы Российской Федерации используют БПЛА "Ланцет" для атак на приоритетные цели. Эти дроны могут поражать артиллерию, рассказали в британской разведке.

Related video

Российский беспилотный летательный аппарат "Ланцет" может быть одним из самых эффективных новых средств, которые применяли Вооруженные силы Российской Федерации в Украине за последний год. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в Twitter.

"Российские малые односторонние беспилотные авиационные системы "Ланцет" являются, скорее всего, одними из самых эффективных новых средств, которые Россия применила в Украине за последние 12 месяцев", — говорится в сообщении.

В британской разведке отметили, что этот БПЛА разработан для полетов над территорией врага, он ждет идентификации цели, а после чего подлетает к ней и сдетонирует. Изготовлением дрона занимается компания ZALA Aero Group, которая также производит БПЛА "Орлан-10". Его российские военные часто запускают вместе с "Ланцетом" для обнаружения целей.

В Минобороны Британии отметили, что оккупанты запускают дроны "Ланцет" для атак на приоритетные цели. В частности, они могут участвовать в контрбатарейной борьбе, поражая артиллерию.

В разведке добавили, что российские военные традиционно использовали малые дроны преимущественно для разведки, однако благодаря атакующим возможностям "Ланцет" стал шагом в изменении того, как РФ использует эту категорию оружия.

Напомним, 11 октября начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что Вооруженные силы Российской Федерации начали применять беспилотные летательные аппараты "Ланцет" за пределами линии фронта. В частности, враг увеличил дальность его полета до 70 километров.

Аналитики Института изучения войны в отчете за 28 октября заявили, что оккупанты начали использовать новую версию дрона-камикадзе "Ланцет", который может автономно обнаруживать цели. Речь идет о БПЛА "Изделие-53". В ISW отметили, что пока ВС РФ не применяют эти БПЛА в широких масштабах.