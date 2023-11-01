"Є одними з найефективніших засобів": Міноборони Британії розповіло про нове озброєння ЗС РФ

Збройні сили Російської Федерації використовують БПЛА "Ланцет" для атак на пріоритетні цілі. Ці дрони можуть уражати артилерію, розповіли в британській розвідці.

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Російський безпілотний літальний апарат "Ланцет" може бути одним із найефективніших нових засобів, які застосовували Збройні сили Російської Федерації в Україні за останній рік. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії у Twitter.

"Російські малі односторонні безпілотні авіаційні системи "Ланцет" є, швидше за все, одними з найефективніших нових засобів, які Росія застосувала в Україні за останні 12 місяців", — йдеться у повідомленні.

У британській розвідці зазначили, що цей БПЛА розроблений для польотів над територією ворога, він чекає на ідентифікацію цілі, а після чого підлітає до неї та здетоновує. Виготовленням дрона займається компанія ZALA Aero Group, яка також виробляє БПЛА "Орлан-10". Його російські військові часто запускають разом із "Ланцетом" для виявлення цілей.

У Міноборони Британії наголосили, що окупанти запускають дрони "Ланцет" для атак на пріоритетні цілі. Зокрема, вони можуть брати участь у контрбатарейній боротьбі, уражаючи артилерію.

У розвідці додали, що російські військові традиційно використовували малі дрони переважно для розвідки, проте завдяки атакувальними можливостям "Ланцет" став кроком у зміні того, як РФ використовує цю категорію зброї.

Нагадаємо, 11 жовтня начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що Збройні сили Російської Федерації почали застосовувати безпілотні літальні апарати "Ланцет" за межами лінії фронту. Зокрема, ворог збільшив дальність його польоту до 70 кілометрів.

Аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 28 жовтня заявили, що окупанти почали використовувати нову версію дрона-камікадзе "Ланцет", який може автономно виявляти цілі. Йдеться про БПЛА "Изделие-53". В ISW наголосили, що поки ЗС РФ не застосовують ці БПЛА у широких масштабах.