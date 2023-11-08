Выпрыгнули за секунду до взрыва: дрон ВС РФ атаковал авто полицейских под Купянском (фото)

Группа в составе следователя, участкового инспектора и оперативника ехала на задержание коллаборантов, которые сотрудничали с российскими оккупантами.

Российские военные 7 ноября сбросили гранату с беспилотника на двигающееся авто полицейских, когда те проезжали населенный пункт вблизи Купянска Харьковской области. Об этом сообщил начальник Следственного управления Главного управления национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов на своей странице в Facebook в среду, 8 ноября.

Нападение на следственно-оперативную группу российских полицейских, которая направлялась задерживать коллаборационистов, произошло в поселке городского типа Двуречная, который расположен не так далеко от государственной границы Украины с Россией. Атака была совершена с помощью гранаты, сброшенной с беспилотного летательного аппарата. Полицейские услышали характерный звук работы двигателей дрона и поняли, что россияне нацелились именно на них.

ВС РФ сбросили гранату на экипаж полиции, когда тот находился в пгт Двуречная Фото: Скриншот

По словам следователя Николая Харченко, в салоне служебного автомобиля в тот момент находились трое — он сам, участковый на пассажирском сиденье и оперативник за рулем. Первым сориентировался водитель, именно он за секунды принял решение и дал команду выпрыгнуть как раз перед взрывом.

"Мы выпрыгнули за доли секунд до того, как дрон сбросил гранату. Она попала в заднюю часть автомобиля, а водитель прыгал последним, фактически уже в момент попадания", — рассказал Николай Харченко.

После взрыва гранаты, который оккупанты скинули на силовиков с БПЛА, пострадала полицейская машина Фото: Facebook / Сергей Болвинов

При этом все члены группы получили контузии, но сумели спастись. Как уточнил Сергей Болвинов, нападение произошло прямо на улице, и оно свидетельствует о том, что враг пытается убивать и запугивать тех, кто раскрывает коллаборационистов и предателей на территории Украины.

Отметим также, что начальник Следственного управления не уточнил, какой именно дрон использовали оккупанты и удалось ли беспилотнику вернуться на стартовую позицию, с которой был запущен.

Напомним, 7 ноября ВС РФ вновь атаковали украинскую ТЭС. Под удар попала украинская теплоэлектростанция в прифронтовой области.

Кроме того ВС РФ из реактивной артиллерии обстреляли жилые дома на Донбассе. По информации правоохранителей, кассетные осколочно-фугасные боеприпасы попали в плотную жилую застройку, рядом с которой не расположены какие-либо военные объекты.